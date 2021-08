Shang-Chi, la película: primeras reacciones aclaman nueva entrega de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel expandirá sus horizontes con Shang-Chi and the legend of the ten rings, la nueva película de la fase 4. Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, la cinta mostrará a Simu Liu como el poderoso artista marcial Shang-Chi.

Según la sinopsis oficial, la cinta mostrará al protagonista enfrentando a la organización los Diez Anillos, vista por primera vez en la película de Iron Man. En esta ocasión, la versión real del Mandarín servirá como el villano principal de la historia.

Su estreno está agendado para el próximo viernes 3 de setiembre por medio de Disney Plus. Luego de una serie de retrasos ocasionados por la pandemia de coronavirus, la nueva entrega del MCU está cada vez más cerca de ver la luz y maravillar a los fanáticos.

¿Qué dice la crítica sobre Shang-Chi?

Pese a que aún falta para su lanzamiento comercial, la cinta ya fue exhibida para la prensa y personas selectas que no tardaron en compartir sus impresiones. Hasta el momento son las únicas referencias sobre el resultado, por lo que te las compartimos.

“Shang-Chi es un triunfo absoluto, inesperadamente espiritual y emocionalmente compleja, con algunas de las mejores escenas de acción del UCM. Simu Liu es tu nuevo Vengador favorito y las innumerables influencias de la película (desde Jackie Chan hasta Hayao Miyazaki) dan sus frutos a lo grande. Asombroso”.

“Shang-Chi es increíble. ¡Esta película toca todo lo que Marvel hace bien (ritmo, humor, carácter) y añade acción como nunca antes habíamos visto en el UCM! Mucha gente está a punto de tener un nuevo héroe favorito de Marvel. Más oscura de lo esperado. Mucha diversión. ¡Fundamental en la fase 4!”.

“Shang-Chi es fantástica. Está llena de escenas de lucha increíbles, bellamente coreografiadas y lleno de mujeres ‘badass’. Prepárate para grabarte a fuego el nombre de Simu Liu si aún no lo conoces. Marvel tiene otro éxito en sus manos”.

“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos es fenomenal. Sube el ‘hype’. Cada escena de peleas/secuencia de acción es mejor que la anterior. Simu Liu abraza completamente el papel de superhéroe de Marvel. Imágenes asombrosas. Banda sonora fantástica. Vas a querer ver esta película en la gran pantalla”.

“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos gana el título de la mejor película de superhéroes de 2021 hasta ahora. Las escenas de acción son simplemente espectaculares, especialmente la escena del tren y los rascacielos. Las mejores artes marciales que he visto en mucho tiempo. Simu Liu y Awkwafina son geniales”.