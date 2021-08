Netflix estrena tráiler de la nueva serie de He-Man

Netflix estrena su segunda serie animada de He-Man. The master of the universe no será la única producción que tendrá el gigante de streaming sobre las aventuras del príncipe Adam; la compañía planea estrenar un show enfocado a un público más infantil.

He-Man y los maestros del universo es el título de la nueva producción que tendrá un estilo digital con diseños distintos a la primera serie animada estrenada en julio de 2021. Por tal motivo, Netflix estrenó el primer tráiler de la ficción.

He-Man y los maestros del universo - tráiler

¿Qué cambios tendrá la nueva serie de He-Man?

En cuanto a la historia, uno de los cambios más drásticos es que Skeletor es el tío del príncipe Adam, lo que hará que el conflicto por el poder del castillo Grayskull tenga más matices en la trama.

Masters of the universe tendrá segunda temporada en Netflix

Con un total de cinco episodios, la serie está dando de qué hablar entre los fanáticos por el resultado y su final abierto que da pie a una continuación.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Kevin Smith manifestó que ya está trabajando en nuevas ideas para la segunda temporada. Solo espera que Netflix le dé visto bueno para llevar los guiones a la producción.

“Masters of the universe: revelation parte 2 está oficialmente cerrada con foto, casi envuelta y lista para salir al aire. ¡Y spoilers! Las peleas de He-Man vs. SkeleGod son brutales”, adelantó para alegría de los fans que disfrutaron con el programa.

Texto que debe llenar