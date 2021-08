Los fanáticos de Grace y Frankie recibieron un regalo inesperado por parte de Netflix. Después de 19 meses de su último estreno, el servicio presentó los primeros cuatros capítulos de la temporada 7.

La comedia protagonizada por Lily Tomlin y Jane Fonda ha logrado gran popularidad entre los usuarios del streaming, los cuales se preguntan cuándo estará disponible por completo el ciclo de la serie.

¿Por qué Grace and Frankie temporada 7 solo tiene cuatro episodios?

Como muchos programas, las grabaciones de Grace and Frankie se cancelaron en marzo de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. En ese momento, el show había terminado la producción de cuatro episodios, los que se transmiten ahora en la plataforma.

Estos son los primeros cuatro de los 16 capítulos previstos para la séptima y última temporada de la exitosa comedia del streaming.

Si bien algunas series que cerraron su rodaje en marzo pudieron reiniciar sus trabajos meses después, Grace and Frankie cuenta con cuatro miembros del elenco principal con edades mayores de 80 años, por lo que la paralización de la grabación se extendió.

Jane Fonda publicó en su blog personal que el elenco volvió al set en junio: “Me emociona que comenzaremos a trabajar nuevamente. He disfrutado tener que aprender mis líneas para mis escenas y no me importa haberme levantado a las 4.30 a. m.“.

Mientras los fanáticos esperan el cierre de la producción, Netflix confirmó que los 12 episodios restantes de su serie original llegarán en el 2022.