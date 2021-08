Cómo conocí a tu padre: primera foto del elenco del spin off de How I met your mother

Cómo conocí a tu padre está lista para rodar sus primeros episodios. La primera fotografía del elenco completo del spin off de How I met your mother ha sido revelada gracias al productor ejecutivo del show, Adam Lordy.

Lordy publicó la imagen en su cuenta de Instagram, en donde se aprecia protagonistas de la sitcom en el set de rodaje. “¡Se necesitan muchas fotos para mostrar nuestra emoción ante la primera lectura de Cómo conocí a tu padre!”, se lee en la leyenda.

El elenco completo de Cómo conocí a tu padre. Foto: IG thewalkupco

La serie será el spin off de Cómo conocí a tu madre. Foto: IG thewalkupco

How I met your father - elenco y personajes

Hilary Duff - Sophie

Francia Raisa - Valentina

Tom Ainsley - Charlie

Tien Tran - Ellen

Suraj Sharma - Sid

¿De qué tratará How I met your father?

La serie estará ambientada en un futuro cercano, cuando Sophie (Duff) le relata a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, al igual que lo hizo Ted Mosby en la serie original.

Luego, nos trasladaremos al año 2021, cuando Sophie y su grupo de amigos hablan acerca de su vida diaria, y cómo enamorarse a través de conocidas aplicaciones de citas.

Valentina (Raisa) es una aspirante a estilista y la compañera de cuarto de Sophie. Charlie (Ainsley) trabaja para ser un famoso modelo, pero al enamorarse de Valentina en la semana de la moda de Londres la sigue hasta Nueva York.

Por otro lado, Ellen (Tran) acaba de mudarse a Nueva York después de divorciarse de su esposa. Mientras que Sid (Sharma) es el dueño de un bar, quien tiene una actitud optimista.