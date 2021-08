Capitán América 4: Anthony Mackie cierra contrato y protagonizará película de Marvel

Lo que los fanáticos tanto pedían finalmente se ha hecho realidad. Se ha revelado que Anthony Mackie ha cerrado un contrato para portar el escudo de Capitán América en la cuarta película protagonizada por dicho personaje.

Deadline reportó que Marvel Studios y Kevin Feige mantiene los detalles de este proyecto en secreto, por lo que no está claro si se contará con la participación de Sebastian Stan, quien protagonizó la serie de Disney Plus Falcon y el Soldado del Invierno.

Malcolm Spellman, creador y escritor principal de la producción de Marvel Studios, ha sido seleccionado como el guionista principal de Capitán América 4.

Falcon and the Winter Soldier siguió a Sam Wilson mientras se debatía si era apto o no para tomar el manto del superhéroe tras los acontecimientos de Avengers: endgame. La exitosa película terminó cuando el viejo Steve Rogers le entrega su escudo rojo, blanco y azul a su mejor amigo y se retira oficialmente del personaje.

Para sorpresa de los fans, en el primer capítulo de la ficción de Disney Plus, Wilson entregó el objeto, situación que fue aprovechada por el gobierno para dárselo a John Walker, su propio Capitán América.

En mayo, Anthony Mackie afirmó que ya se estaba comenzando a poner en forma para retratar su versión del héroe de Marvel mientras los rumores de la cinta seguían en los medios. El actor comentó que su entrenamiento implica un arduo régimen de cuatro meses.

Sobre cuánto tiempo planea ser el nuevo Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel, el intérprete dijo a Deadline que tiene un marco de tiempo en mente. “Definitivamente no quiero ser un capitán de 55 años, así que tendrán entre seis y ocho años de mí”, explicó.