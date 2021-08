The breadwinner, la película animada de Netflix que retrata la crisis en Afganistán

Tras casi 20 años sumergido en un conflicto armado y a poco tiempo de concretarse la retirada de las fuerzas estadounidenses de su territorio, Afganistán se ha posicionado en el foco de la atención mundial debido a la reciente toma de la capital Kabul por parte de los talibanes, con lo cual se eliminó cualquier rastro de control gubernamental. Además, la crisis desatada empuja a miles de personas a querer abandonar el país.

Mucha gente está inquieta por lo que esta posesión podría significar tanto para la población afgana como para la de otras locaciones en el mundo. Los activistas expresan su preocupación especialmente por las mujeres y niñas, debido a los informes de que estarían siendo obligadas a asimilar nuevas imposiciones.

Dicha situación no es nueva, de hecho, ha sido objeto de desarrollo de múltiples filmes a través de los años. Uno de ellos fue The breadwinner —titulada en los países de habla hispana como El pan de la guerra—, una cinta de animación dirigida por Nora Twomey y que cuenta con Angelina Jolie en la producción ejecutiva. Su conmovedora historia le valió no solo el gran respeto del público, sino también una nominación a los premios Oscar de 2018. Pero ¿de qué trata la película?

Bajo el estricto régimen de los talibanes, en algún lugar de la polvorienta y bulliciosa ciudad de Kabul, Parvana, una niña de 11 años, ayuda a su padre a vender los productos de la familia en el mercado, entre clientes potenciales y fundamentalistas armados.

Sin embargo, cuando el señor es encarcelado bajo falsos argumentos, depende del ingenio de la joven buscar la manera de alimentar y cuidar al resto de su familia con el uso de un plan desesperado y audaz: se corta el cabello y finge ser un niño para subsistir en el calvario de sucesos que ahora debe afrontar. Pero ¿es suficiente una voluntad de hierro para sobrevivir en un mundo de hombres?

The Breadwinner póster oficial. Foto: Netflix