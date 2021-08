Scarlett Johansson se une a Margot Robbie en misteriosa película de Wes Anderson

Luego que se diera a conocer que Scarlett Johansson demandó a Disney por el estreno híbrido de Black Widow, nuevas actualizaciones han dado a conocer que la estrella de Marvel abandona el UCM y se une a un prometedor proyecto. En concreto, de acuerdo con lo detallado por The Hollywood Reporter, la actriz ha sido anunciada como la nueva incorporación en el reparto de la próxima película de Wes Anderson.

Esta no será la primera vez que la estrella de Hollywood trabaja con el aclamado director. De hecho, ambos tuvieron una primera colaboración en Isle of dogs; no obstante, lo que se viene rodando actualmente en Chinchón, España, será su primer trabajo live-action con el cineasta.

Scarlett Johansson es principalmente conocida por interpretar a Black Widow en el UCM. Foto: Marvel

El argumento del largometraje, aún sin título, permanece bajo total hermetismo, aunque se rumorea que podría desarrollar una historia de amor, algo en el que realizador ha destacado en anteriores propuestas como The Royal Tenenbaums y Moonrise Kingdom. Además, se sabe que el cast incluye a Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Margot Robbie y Tom Hanks.

En cuanto a su fecha de estreno, se espera que la cinta tenga su arribo a la pantalla grande en algún punto del 2022, puesto que, conforme revela el citado medio, el proceso de rodaje terminaría en septiembre de este año.

Por otro lado, según se indica en la página web de IMDb, Searchlight Pictures sería la encargada de la distribución del film, al igual que lo hizo con The french dispatch. De continuar de esa manera, Johansson volverá a trabajar bajo una extensión de The Walt Disney Company.

Aunque es poco probable que, pese a la demanda entablada, la actriz pueda romper por completo sus relaciones con ‘La casa del ratón’ debido a la fuerte presencia de la firma, a través de sus múltiples divisiones, en la industria del entretenimiento.