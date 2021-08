¿Y dónde están las rubias 2?: Marlon Wayans cree que una secuela es necesaria

¿Y dónde están las rubias? es una de las películas más conocidas en el mundo. La comedia estrenada en 2004 ha crecido en popularidad debido a su ocurrente historia.

Protagonizada por Shawn Wayans y Marlon Wayans, miles de personas esperan que se filme una secuela; hecho en el que el segundo citado, respectivamente, está interesado.

En una entrevista realizada por el portal Variety, Wayans aseguró que la segunda parte de la historia es necesaria y podría ser un éxito.

“ Creo que ¿Y dónde están las rubias 2? es necesaria. Creo que nos hemos tensado tanto que tenemos que aflojarnos un poco las ataduras y reírnos un poco. No creo que Hollywood comprenda lo gigantesco que sería ¿Y dónde están las rubias? 2”, explicó el actor cómico.

Además, explicó que el guion se forma debido a las ideas de los fanáticos: “El mundo sigue dándonos más (ideas) ¿Y dónde están las rubias 2? se está escribiendo a sí misma”, finalizó Wayans.

No es la primera vez que un actor del elenco se pronuncia acerca de la posible secuela del largometraje. En 2019 Terry Crew brindó una entrevista para el programa Watch what happens live with Andy Cohen, en donde confesó recibió una llamada de Marlon Wayans.

“En realidad hablé con él hace unos días y me dijo: ‘Hombre, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en marcha’”, comentó.

¿Y dónde están las rubias? - sinopsis

Dos agentes del FBI se hacen pasar por mujeres de la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se darán cuenta de que el trabajo no serán tan fácil como creían.