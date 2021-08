The walking dead temporada 11: Maggie y Negan se unen en nuevo adelanto

En un primer tráiler de la undécima temporada de The walking dead, presentado en el marco de la Comic Con 2021, AMC mostró no solo la aparición de Commonwealth, una comunidad que será liderada por Pamela Milton, también dejó en claro que un inesperado equipo tendrá que trabajar unido si quiere sobrevivir a la amenaza latente que los pone en peligro.

Ahora, de acuerdo con lo compartido por Screen Rant, la compañía realizadora ha compartido nuevas e impactantes imágenes del título, en las cuales se muestra la inminente alianza entre Maggie y Negan. En concreto, el citado medio explica que las imágenes corresponden específicamente a los capítulos 3, 4, y 5, llamados, Hunted, Rendition y Out of the ashes, respectivamente.

The walking dead, temporada 11. Foto: AMC

Como se sabe, la temporada 11 del programa será la última vez que los fans verán a sus personajes favoritos en acción, aunque —para alegría de la fiel fanaticada— lo nuevo del show estará divido en tres bloques de emisión, cada uno formado de ocho episodios, con lo cual habrá suspenso asegurado por mucho tiempo.

¿Cuánto se estrena la temporada 11 de The walking dead?

Para lo usuarios que cuenten con acceso a AMC+, la nueva entrega de la serie tuvo su arribo el último 15 de agosto. Sin embargo, aquellos que no cuenten con una suscripción al servicio tendrán que esperar hasta el 22 de este mes para reproducirla a través de AMC.

Por otro lado, para los espectadores de Latinoamérica, Star Plus será el nuevo hogar de la exitosa producción.

The Walking dead, temporada 11 – sinopsis oficial

Anteriormente en The walking dead, los supervivientes se enfrentaron a demonios del pasado y combatieron nuevas amenazas, con amistades y relaciones que sufren los crecientes daños colaterales del apocalipsis. Alejandría está gravemente comprometida y ha quedado reducida a ruinas.

Ahora, todos los que viven en ese lugar luchan por reforestarla y alimentar a su creciente número de residentes, entre los que se encuentran Maggie y su nuevo grupo: los guardianes. Sin embargo, hay más gente de la que se puede mantener y proteger. La situación es desesperante, ya que la tensión aumenta por los acontecimientos del pasado y el sentimiento de autopreservación sale a la luz.

Deben conseguir más alimentos mientras intentan restaurar su hogar antes de que se derrumbe como otras innumerables comunidades que han encontrado a lo largo de los años. ¿Pero dónde y cómo? Más demacrados y hambrientos que nunca, deben cavar más hondo para encontrar la fuerza para salvaguardar la vida de sus hijos, aunque eso signifique sacrificar la suya.

Mientras tanto, Eugene, Ezekiel, Yumiko y Princesa siguen cautivos de unos misteriosos soldados que forman parte de un grupo más grande e imprevisible.