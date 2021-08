The walking dead: Negan podría tener su serie gracias a los fans

Faltan pocos días para que se estrene la temporada final de The walking dead. La serie producida por AMC concluirá después de once temporadas.

A pesar del fin de la ficción, la historia aún continuará gracias a los spin off Fear the walking dead y The walking dead: world beyond, que aún continúan en emisión.

Además, hay nuevas series en producción. Una de las más esperadas es la de Negan, personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan, quien comentó que está interesado en explorar el personaje en cualquier spin off.

El actor tuvo una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, donde confirmó que hay negociaciones con AMC: “Hay conversaciones. Ha habido algunas conversaciones. Me preguntaron si habría interés por mi parte, pero creo que también están hablando con muchos de los otros personajes para ver quien estaría interesado en continuar la historia, no solo con Negan”, expresó Morgan.

The walking dead, temporada 11: fecha de estreno y tráiler oficial son presentados

En el marco de la Comic Con 2021, AMC ha presentado el tráiler oficial de la undécima temporada de The walking dead, la cual será la última entrega del exitoso programa de televisión.

La última temporada contará con 24 episodios, los cuales se dividirán en tres bloques de emisión. En cuanto a su fecha de estreno, el citado Screenrat informa que la primera tanda de capítulos llegó a la plataforma de streaming AMC+ el 15 de agosto, mientras que su arribo al canal AMC se dará el 22 de agosto.