The Suicide Squad: James Gunn revela que emotiva escena de King Shark fue eliminada

Pese a su histórica caída en la taquilla, The Suicide Squad de 2021 se ha posicionado como uno de los mejores filmes en el DCEU. De hecho, la propia Margot Robbie —Harley Quinn en la ficción— admitió que la nueva entrega de los supervillanos “es la mejor película basada en un cómic jamás hecha”.

Aquella postura, sin lugar a duda, es compartida por millones de fans que ya han visto el título, aunque muchos desconocen que ciertas líneas argumentales no lograron formar parte de lo proyectado en cines. Por citar un ejemplo, ha trascendido que, en un principio, Superman iba a ser el principal villano de la cinta, aunque la idea fue descartada debido a las posibles implicancias en la narrativa.

Ahora, James Gunn concedió una entrevista a Collider, en la que reveló que una emotiva secuencia relacionada a Nanaue, cuya interpretación de voz fue realizada por Sylvester Stallone, fue retirada del corte final.

“Creo que hay algunas escenas realmente geniales que recortamos de la película. Ves este momento, donde King Shark está mirando por la ventana, y ve a una joven pareja besándose. Y te das cuenta, en ese momento, con suerte, de c ómo él no es parte de ese mundo y cómo anhela ser parte de este mundo . En realidad, fue un tipo de montaje mucho más largo. Es realmente hermoso y realmente me gusta en sí mismo. Una vez más, estaba en el lugar equivocado de la película ”.

¿Quién es King Shark en los cómics?

De acuerdo con lo reportado por medios especializados, King Shark hizo su primera aparición en la historieta Superboy Vol 4 #0 (1994) como una criatura bautizada bajo el nombre Nanaue, quien cumplía una sentencia en una cárcel de Hawái. En ese sentido, lo que se revela de su historia en este primer número es que asesinó a quienes lo ayudaron a escapar.

Si bien hay diversas versiones en torno al desarrollo de sus inicios, el origen principal del Rey Tiburón apunta a que es hijo de una nativa humana y del dios del Pacífico, Chondrakha. Con ello, se podría decir que es una especie de semidiós, claro que su comportamiento evidencia lo opuesto.