Spider-Man 3: Willem Dafoe se pronuncia sobre supuesta aparición en No way home

Sin lugar a dudas, la tercera película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, es una de las más esperadas del año. Tras los acontecimientos de Vengadores: endgame y Far from home, el adolescente que se oculta bajo el disfraz del héroe arácnido volverá a la pantalla grande en una entrega que por, ahora, se mantiene bajo total hermetismo.

No obstante, se desliza la posibilidad de que varios actores de la trilogía de Sam Raimi y de los largometrajes de The amazing Spider-Man retomarían sus papeles de villanos en No way home; ello claramente incluye a Willem Dafoe, quien interpretó al icónico Duende Verde/Norman Osborne.

En ese sentido, The Wrap conversó con Dafoe en torno a su participación en el film, y aunque se limitó a un “sin comentarios”, tampoco descartó por completo que lo rumoreado pueda volverse una realidad cuando lo nuevo de ‘El Trepamuros’ llegue a los cines.

“Tengo muchas cosas en marcha ahora. Y, ya sabes, siempre siento que cuando una película se estrena, es cuando es el momento de hablar de ella ”, precisó el actor, básicamente sin negar ni afirmar nada, hecho que ha elevado los comentarios en torno a que su presencia en el film podría ser verdad.

Afortunadamente, pese a que Marvel Studios y Sony Pictures aún no han revelado nada de manera oficial, los diferentes productos de merchandising relacionados con la cinta han permitido que los fans puedan armas ciertas hipótesis sobre lo que se puede esperar en el corte final. De hecho, trasciende que habría una narrativa relacionada al multiverso, gracias a la participación del Doctor Strange, situación que se ha visto reforzado por una reciente filtración del Hechicero Supremo junto con Peter Parker.