Madonna cumple 63 años: Evita, la película más taquillera de ‘La reina del pop’

En las últimas cuatro décadas, ninguna estrella del pop se ha reinventado a sí misma con más frecuencia y eficacia que Madonna, quien este 16 de agosto cumple 63 años de edad. Desde su álbum debut homónimo en 1983, ‘La chica material’ tiene ciertamente un poder de permanencia envidiado por muchos nombres que abarrotan la industria musical moderna.

Durante sus años de carrera, ha moldeado y reconfigurado el panorama del género popular tal y como lo conocemos hoy en día, gracias a la disruptiva visión que ha trasmitido a través de sus videos y en las letras de sus canciones. De hecho, temas como “Like a virgin”, “Vogue”, “Like a prayer”, “La isla bonita”, y muchas más, se han posicionado dentro del legado mundial que permanecerá vigente por mucho tiempo. No en vano es reconocida como ‘La reina del pop’.

Con semejante presencia en la industria era cuestión de tiempo que explorara una nueva faceta en su vida. En ese sentido, su fascinación por el cine —sumado a su gran influencia— le permitió incursionar en diversos proyectos fílmicos, en los cuales ha podido trabajar con reconocidos realizadores como Warren Beatty, Woody Allen, Spike Lee, Penny Marshall y Abel Ferrera.

No obstante, fue con el cineasta Alan Parker donde su interpretación tuvo un mayor desempeño en la taquilla. De acuerdo con lo reportado por el portal especializado IMDb, la película Evita recaudó poco más de 141 millones de dólares en el box office mundial y actualmente figura como su trabajo con mejores ganancias, algo que también se vio reflejado en los reconocimientos que obtuvo.

En concreto, ganó un Oscar a la mejor canción original, una de las cinco estatuillas a las que fue nominada. Asimismo, se llevó tres Golden Globe, en los apartados de comedia o musical: mejor película, mejor actriz y mejor canción original; ello además de las nominaciones a mejor director y mejor actor que obtuvieron Parker y Antonio Banderas respectivamente. Pero ¿de qué trata el film?

Estrenada en 1996, el largometraje es básicamente la adaptación en la pantalla grande de la obra musical del mismo nombre. Su historia nos aproxima a Eva Duarte, quien, motivada por su sueño de convertirse en una famosa actriz, viaja a Buenos Aires con el propósito abrirse paso en el demandante entorno del entretenimiento. Y vaya que lo logró.

Tiempo después, en un acto benéfico para ayudar a las víctimas de un terremoto, conoció al coronel Juan Perón, un ambicioso político que aspira a la presidencia. Se enamoran y Eva se convierte en el principal motor en los planes de su esposo, utilizando incluso su poder de estrella para conseguir que lo liberen de la cárcel cuando sus enemigos ordenan su detención. El 24 de febrero de 1946, Perón es elegido presidente con una amplia mayoría, pero pronto se hace evidente que su glamurosa esposa es el centro del amor del pueblo.

Póster oficial de Evita. Foto: Hollywood Pictures

Apodada cariñosamente ‘Evita’ por sus millones de devotos seguidores, la reconocida y controversial figura ayuda a aliviar el sufrimiento de los pobres de su amada Argentina a través de su propia organización benéfica. Sin embargo, es acusada de ser una distracción en lugar de un alma caritativa. No obstante, con millones de personas que la adoran, la mujer sigue apareciendo en público, deslumbrando a sus admiradores y enfureciendo a sus enemigos, a pesar de estar secretamente consumida por un cáncer terminal, que le arrebata la vida a los 33 años de edad.

Todo suena prometedor y la crítica especializada parece haber quedado satisfecha, pues actualmente cuenta con un 63% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de los periodistas, mientras que ostenta un 68% por parte de la audiencia. Además, un consenso profesa: “Evita a veces se esfuerza por convencer a nivel narrativo, pero la banda sonora ayuda a este musical basado en hechos reales a alcanzar una medida de la grandeza épica a la que aspira”.

Aunque, según reporta Infobae, periodistas argentinos no quedaron del todo convencidos. “Ella muy bien (Madonna), pero el que hizo de Perón... no sé de dónde lo sacaron. Y después el escenario, innecesariamente caricaturesco. Las caras, las casas, esa idea de Argentina, que no es así. La salva el poderío de Madonna y Banderas. No veo agravio hacia la figura de Evita”, comentó Antonio Carrizo luego del avant premiere de la cinta.

El arribo de la nueva Evita

Claro que no todo puede ser color rosa. Según comenta la revista Vanity Fair, Madonna escribió un diario desde su arribo a Buenos Aires, en el cual plasmó su experiencia durante el rodaje del proyecto y el escenario no era muy reconfortante para la estrella. “En el camino desde el aeropuerto he visto dos grafitis enormes que decían ‘Evita vive. Fuera Madonna’. Soy consciente de que esto proviene de un grupo reducido de peronistas que necesitan desesperadamente llamar la atención y no saben muy bien contra qué protestan. Estoy segura de que todos vendrían a tomar el té si les invitara. Nada de esto me va a desalentar”.