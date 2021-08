Lo que tanto pedían los fans finalmente se ha hecho realidad. Tras un largo tiempo de espera, y sobre todo cambios de fecha de estreno, llegó a cines japoneses en marzo pasado Evangelion 3.0+1.01, película que cierra la saga rebuild.

Con el paso de los meses, Amazon Prime Video confirmó que tendría las películas de Rebuild de Evangelion, las cuales nos dan una nueva visión de la historia protagonizada por Shinji Ikari. Con las cintas disponibles desde el 13 de agosto, ya tenemos respuesta a una de las preguntas más debatidas por los fanáticos: ¿con quién se quedó Shinji?

¿Con quién terminó Shinji al final de Evangelion 3.0+1.01?

Antes de entrar en contexto, recordemos que al final de The end of Evangelion, tras el fallido Proyecto de complementación humana, los únicos sobrevivientes fueron Shinji y Asuka. Como los nuevos Adán y Eva, nadie imaginaría que Ikari atacaría a Langley. Un final que fans no querían ver.

Ahora, con el estreno de Evangelion 3.0+1.01 en Amazon Prime VIdeo, podemos ver una situación distinta. La obra nos lleva más allá de ver a Shinji con Kaworu Nagisa, Rei Ayanami o Asuka Langley, sino al lado de Mari Illustrious Makinami, la piloto del EVA 08.

Shinji y Mari junto en el final de Evangelion 3.0+1.01. Foto: Amazon Prime Video

Al final de Evangelion 3.0+1.0: thrice upon a time, vemos a una versión mayor de Shinji Ikari que al parecer tiene una relación con Mari. Ambos se encuentran en una estación del tren, se agarran de las manos y se van. El protagonista, que siempre quiso vivir una vida normal y feliz libre de los EVA, lo consiguió en la versión de Hideaki Anno.