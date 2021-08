Doctor Strange 2: Bruja Escarlata será diferente a la de WandaVision, dice Elizabeth Olsen

WandaVision inició con la Fase 4 de Marvel a través de Disney Plus. Esta nueva etapa también incluye a las producciones televisivas Falcon y el Soldado del Invierno, Loki y What if…? En cuanto a la pantalla grande, Black Widow tuvo un cierre para la historia de Natasha Romanoff, pero también significó la puesta en marcha del mencionado ciclo para Los Vengadores.

En ese sentido, se sabe que una nueva entrega protagonizada por Benedict Cumberbatch está en proceso de desarrollo y su arribo a los cines es uno de los más esperados por parte de los fans. De momento no se tienen mayores detalles del film, hecho que ha elevado las expectativas en torno a su llegada a las salas de proyección.

No obstante, en una reciente conversación con la revista Variety, Elizabeth Olsen admitió que la aproximación a su interpretación de la Bruja Escarlata se ha convertido en un reto debido a la prontitud con la que tuvo que asimilar un nuevo enfoque para lo nuevo del Hechicero Supremo.

“Terminé WandaVision un miércoles y volé a Londres un viernes para seguir interpretando este papel (en Doctor Strange 2). Sin embargo, me habría venido bien salirme de esa mentalidad porque eran usos totalmente diferentes del personaje y la gente habría tenido más tiempo para entender WandaVision si no hubiéramos acabado”, admitió.

Elizabeth Olsen interpreta a la Bruja Escarlata en el UCM. Foto: Marvel

Asimismo, explicó que si bien pudo ser algo tedioso al principio, supo aprovechar las direcciones que tomará Scarlet Witch en esta nueva faceta. Además, reconoció que ha sabido tomar ventaja de la situación para emprender su propia cultura de aprendizaje.

“Es más grande que yo, hay muchos hilos que continúan después de mí y de los que no soy consciente, así que siempre se trata de: ‘¿Qué puedo obtener de este viaje con este personaje que quizás no he aprovechado todavía con ella?’. Desde ahí es desde donde sigo enfocando las cosas para sentir que tengo una especie de correa de enganche, que puedo saber que va a haber un crecimiento de algún tipo, aunque a otras personas les parezca todo igual”, detalló.

Doctor Strange 2 - sinopsis oficial

Después de los eventos de Avengers: endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la piedra del tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

En cuanto al villano de la historia, portales especializados indican que Shuma Gorath se ha posicionado como una de las opciones más voceadas debido a que, por su naturaleza, se trata de un monstruo inmortal con la capacidad para viajar entre dimensiones.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?