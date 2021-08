Nine perfect strangers en Amazon Prime: ¿de qué trata la adictiva serie con Nicole Kidman?

Como parte de sus próximos estrenos, Amazon Prime Video incorporará a su catálogo de contenido a Nine perfect strangers el próximo 20 de agosto. La serie cuenta con Nicole Kidman en el papel protagónico y está dirigida por David E. Kelley. De hecho, esta no es la primera vez que la estrella de Hollywood trabaja con el realizador: ambos tuvieron una exitosa colaboración en Big little lies, una producción que se ganó críticas positivas tras su arribo a HBO.

Nine perfect strangers póster oficial. Foto: Amazon Prime Video

Ahora, la dupla regresa con una nueva maraña de sucesos en un proyecto que se perfila para ser uno de los más adictivos en la mencionada plataforma de streaming. Un indicativo de ello es que actualmente cuenta con un 74% de aprobación en Rotten Tomatoes y un consenso que profesa de forma positiva: “Un misterio serpenteante puede enturbiar su impacto, pero las sólidas interpretaciones de este ecléctico conjunto hacen que Nine perfect strangers sea siempre muy disfrutable”.

¿De qué trata Nine perfect strangers?

Basada en el best-seller homónimo del New York Times, escrito por la autora Liane Moriarty, la serie tiene lugar en un complejo de salud y bienestar que promete la curación y la transformación de nueve estresados habitantes de la ciudad que intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

La directora del recinto, Masha, se encarga de vigilarlos durante este retiro de 10 días y tiene la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos cansados. Pronto participan en diferentes y extrañas formas de terapia. Aunque al principio todo parece una experiencia normal, estos nueve “perfectos” desconocidos no tienen ni idea de lo que están a punto de presenciar.

¿Quién actúa en Nine perfect strangers?

Además de Kidman, el cast principal del título cuenta con la presencia de Melissa McCarthy (Ladrona de identidades), Luke Evans (La bella y la bestia), Michael Shannon (La forma del agua), Samara Weaving (La niñera), Regina Hall (Scary movie) y Bobby Cannavale (Ant-Man).

¿Qué dice la crítica de Nine perfect strangers?

Brad Newsome – Sydney Morning Herald

“Con Nicole Kidman a la cabeza de un elenco cuidadosamente seleccionado, este intrigante drama de misterio atrae al espectador rápidamente, desplegando el suficiente humor seco para evitar que se convierta en un engorro emocional”.

Suzi Feay – Financial Times

“Nicole Kidman despliega al máximo su belleza de bruja en el papel de Masha, vestida de blanco: es todo aplomo, mirada atenta y parpadeante, media sonrisa, suave acento ruso”.

Alexandra Heller-Nicholas – ABC Radio (Australia)

“Nine perfect strangers es un espectáculo psicodélico de gran presupuesto, una sátira de alto nivel sobre la industria del bienestar extremo que es escandalosa, absorbente y un poco tonta a partes iguales”.