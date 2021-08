Netflix 2021: películas y series que llegan desde el 15 hasta el 21 de agosto

Nuevos títulos se incorporan a Netflix en la tercera semana de agosto de 2021, de esta manera, cientos de usuarios esperan con ansias la llegada de diversas series, animes y películas que estarán disponibles en el gigante de streaming.

Una de las novedades es El asesino de las postales, cinta protagonizada por Jeffrey Dean Morgan que cuenta la historia de un detective de Nueva York que investiga la muerte de su hija, asesinada mientras estaba de luna de miel en Londres.

Asimismo, se suma el anime Rascal does not dream of bunny girl senpai. Para los amantes de las series se incluirán las quintas temporadas de Keeping up with the Kardashians y The real housewives of Beverly Hills.

A continuación, revelamos la lista completa de todas las series, películas, dibujos animados y documentales que estarán disponibles en Netflix a partir del 15 hasta el 21 de agosto de 2021.

Películas

Llamadas a espiar (15 de agosto)

El arte de defenderse (17 de agosto)

El asesino de las postales (17 de agosto)

En el mejor momento (18 de agosto)

Series

Keeping up with the Kardashians, temporada 5 (17 de agosto)

The real housewives of Beverly Hills, temporada 5 (17 de agosto)

La directora (20 de agosto)

Todo va a estar bien (20 de agosto)

Infantiles

The loud house: la película - 20 de agosto de 2021

Titipo Titipo (temporada 2) - 21 de agosto de 2021

Anime

Rascal does not dream of bunny girl senpai (temporada 1) - 15 de agosto de 2021

Documental