Nestflix: la plataforma de películas y series falsas mencionadas en producciones populares

En pleno siglo 21, las plataformas de streaming se han convertido en la alternativa más satisfactoria para tener acceso a miles de contenidos. Al día de hoy, el público tiene diversas opciones (HBO Max, Netflix, Disney Plus, Paramount+, Apple TV+, etc) para suscribirse a la de su preferencia según lo que busquen mirar. Pensando en esto, la diseñadora Lynn Fisher creó Nestflix, una web en la que se encuentra recopilada una gran cantidad de películas y series de TV falsas.

“¿Qué pasaría si cada programa o película falsa que aparece en un programa o película real vivieran en una única plataforma?” , es la pregunta que se hizo Fisher para darle vida a su idea. Así, durante este mes de agosto, se lanzó Nestflix, una idea que puede parecer absurda para algunos, pero que para los más cinéfilos o fanáticos de las series puede ser una experiencia muy divertida.

El anuncio de su lanzamiento se dio el pasado 11 de agosto mediante la página de Twitter de Lynn Fisher, que invitaba a los usuarios a mirar su página web. “¿Eres como yo y amas una película falsa sin una película o un show dentro de un show? Revisa Nestflix: la única plataforma para tus películas anidadas favoritas y shows de tv” , escribió la diseñadora.

Nestflix aloja desde los grandes clásicos del cine hasta las películas y series de drama y comedia más recientes. Foto: captura de Twitter/Lynn Fisher

La ‘plataforma de streaming’ en realidad no reproduce ninguno de los títulos que tiene en su catálogo. Esto, obviamente, es porque no son reales, sino que nacieron a partir de una mención o extracto dentro de un filme o serie real. Por ejemplo, para los fanáticos de la popular serie The Office, la película de Michael Scott, Threat level midnight, es obviamente un filme falso inventado solamente para el universo del show. Ya que cuenta con esta característica, Nestflix lo aloja en su web con una descripción e imágenes del contenido original, mas no muestra el vídeo en sí.

Threat Level Midnight en Nestflix. Foto: captura de Nestflix

Si conoces clásicos como Mi pobre angelito o Scary Movie; si miraste shows de comedia como The Office o Friends; si viste películas con Adam Sandler, Ben Stiller, Eddie Murphy u otros comediantes; si conoces shows animados como South Park, Bojack Horseman o Futurama; e incluso si viste lo último de Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood; entonces te toparás con más de una de las películas y series falsas que involucran a estos actores y respectivos largometrajes y series.