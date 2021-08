El stand de lo besos ha estrenado su tercera película, pero algunos fans no han quedado muy contentos, pues el final abierto de la historia hace pensar que podría haber una cuarta entrega. En la siguiente nota, conoce qué han dicho sobre esto el director y la escritora de los libros en los que se basa la cinta.

¿De qué trata El stand de los besos?

La historia de El stand de los besos comienza con Elle Evans, una estudiante de preparatoria que no ha dado su primer beso. Sin embargo, en un evento de recaudación de fondos termina besando a Noah, el chico más guapo de la preparatoria y el hermano mayor de su mejor amigo.

Cuando los dos se dan cuenta que sus sentimientos son mutuos, comienzan una relación secreta y Elle tiene que decidir entre la amistad de Lee o tener un romance público con Noah.

¿Dónde puedo ver todas las películas del El stand de los besos?

Todas las películas del El stand de los besos se pueden ver en Netflix; la última entrega se acaba de estrenar el 11 de agosto.

¿Cómo terminó El stand de los besos 3?

Elle pasa todo el verano intentando complacer a Noah y Lee, pero su novio piensa que la está alejando de un futuro en Berkeley con su hermano y rompe con ella. Por eso, Elle se olvida de encontrarse con Lee y surge un discusión.

Elle decide seguir su camino y en vez de ir a Harvard o Berkeley, solicita su ingreso para estudiar diseño de videojuegos en la Universidad del Sur de California. Al final, ella se reconcilia con su amigo, pero las cosas con Noah terminan de manera extraña: “Lamento que las cosas no hayan funcionado entre nosotros”, le dice el estudiante de Derecho.

Sin embargo, en la toma final de El stand de los besos aparecen Elle y Noah manejando una motocicleta por la carretera y acercándose el uno al otro. No se confirma si retomaron su relación, pero se puede deducir que eventualmente volverán a estar juntos.

¿Habrá El stand de los besos 4?

El director de la saga Vince Marcello declaró a NewsWeek que cree que el final de El stand de los besos 3 “es esperanzador, pero no deja lugar a interpretaciones [...] La idea de dejar espacio para la interpretación puede hacer que los fanáticos estén ansiosos por ver una cuarta película producida, pero parece claro que esta es realmente la versión final de la cinta”.

Por su lado, la autora de los libros también se manifestó a través de sus redes sociales: “Cuando terminé las ediciones de The kissing booth 3: One last time y cuando vi la tercera película, por primera vez hace un par de semanas, lloré con todo el corazón. Sentí que estaba de duelo. Esto ha llevado diez años en la fabricación, diez años de Elle y Lee y Noah, y ahora, todo ha llegado a su fin… Es el final de una era”.

Sin embargo, parece que sus palabras no quedaron claras para los fans, por lo que volvió a reforzar la idea de manera más especifica: “No habrá The kissing booth 4″, escribió.

¿Quiénes son los personajes del El stand de los besos?

Joey King (Elle),

Jacob Elordi (Noah)

Joel Courtney (Lee)

Taylor Zkhar Perez (Marco)

Maisie Richardson-Sellers (Chloe)

¿Cómo ver el El stand de los besos en Netflix?

Para que disfrutes de todas las cintas del Stand de los besos, puedes adquirir Netflix, cuyo plan básico está alrededor de 25 soles.