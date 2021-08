Director de Green Lantern está arrepentido: nunca trabajará con Marvel

Han pasado 14 años desde que Ryan Reynolds fue presentado en la pantalla grande como Hal Jordan, una de las múltiples versiones del superhéroe pero la primera en tener versión live action. Pese a ello, la película Green Lantern fue una de las adaptaciones más criticadas de DC.

La cinta fue catalogada como impersonal, poca ambiciosa y trillada. Ahora, el director Martin Campbell tuvo una cita con sus directores por medio de Reddit. Cuando le preguntaron cuál fue la peor pelea en la que ha estado, él respondió: “Con los ejecutivos de Warner, respecto a Green Lantern”.

Tras estas palabras, el cineasta habló sobre la posibilidad de realizar una segunda parte ahora que el género de superhéroes está en su apogeo. “Sobre mi cadáver (...) ¿Marvel? Olvídalo. Lo arruiné una vez, pero nunca más”, finalizó.

Green Lantern: Ryan Reynolds defiende la película de las críticas

Más de década después de su estreno, el protagonista decidió mirar la cinta. “Yo solo leí mis partes en el guion, así que me emociona genuinamente ver esto”, anunció en su cuenta oficial de Twitter para sorpresa de todos sus seguidores.

La cinta del guardián especial no dejó contento a los fans de DC. Foto: Warner Bros

“Quizás esté hablando la Aviation Gin, ¡pero Green Lantern no era para tanto! Cientos de personas del equipo y el reparto hicieron un trabajo increíble. Y aunque no sea perfecta, no es una tragedia. La próxima vez no esperaré una década para verla”, fueron las palabras del actor.

Green Lantern- sinopsis oficial

Adaptación en imagen real del popular personaje de DC Comics, Linterna Verde. A Hal Jordan (Ryan Reynolds), un piloto de prueba, un extraterrestre moribundo le ofrece un anillo que le concede poderes extraordinarios. Gracias a ello es reclutado para una misión de paz intergaláctica.