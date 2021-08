Capitana Carter, la película: creador de What if...? desea versión live action

What if...?, la primera serie animada del MCU, llegó el pasado 11 de agosto a Disney+ para mostrarnos los mundos alternos como consecuencia del multiverso desatado en la serie Loki. Con solo su primer episodio, el programa ha demostrado que la imaginación de los escritores es el único limite.

¿Qué habría pasado si Peggy Carter hubiera tomado el suero del Súper Soldado en lugar de Steve Rogers durante la Segunda Guerra Mundial?: esa la pregunta que el capítulo estreno respondió para alegría y sorpresa de los seguidores de la popular agente de S.H.I.E.L.D.

“Aquí está ella... Nuestra Peg, en una posición más visible y poderosa, elevando los estándares de representación femenina en este género. Amo a mi familia Marvel y su visión expansiva”, compartió Hayley Atwell en su cuenta oficial de Twitter.

Mucho se ha hablado de llevar al personaje a la pantalla grande desde entonces, por lo que el director de What if...?, Bryan Andrews, habló al respecto en una entrevista para The Hollywood Reporter. Para alegría de los fans, él y la guionista A.C. Bradley están a favor de esta idea.

“Conozco a A.C. y me siento totalmente igual en esto. Aunque no sabemos si esto necesariamente va a suceder, sería increíble si solo hicieran una película de la Capitana Carter. Solo pon a Hayley Atwell en el traje, dale su propia franquicia y deja que ocurra algo increíble”, declaró al medio.