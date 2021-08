El estreno de la temporada 11 de The Walking Dead está a punto de llegar a la televisión. El programa insignia de AMC dará un cierre a su trama final con 24 épicos episodios.

Pero los fanáticos del programa de terror zombi tienen la oportunidad de comenzar a ver el programa una semana antes de su fecha de lanzamiento oficial, ya que estará disponible en AMC+ y ya no en Fox, como años anteriores.

Fecha de estreno de The walking dead en AMC +

A diferencia de las temporadas pasadas, The walking dead 11 llegará este domingo 15 de agosto a AMC+. Ahora, para los fans que no cuenten con este servicio, deberán esperar hasta el 22 de agosto para verla en AMC. En el caso de Latinoamérica, seguidores podrán verla por Star Plus y ya no por FOX.

The Walking Dead – Temporada 11 – Parte 1: 22 de agosto de 2021 (8 episodios)

The Walking Dead – Temporada 11 – Parte 2: 2022 (8 episodios) (Fecha sin confirmar)

The Walking Dead – Temporada 11 – Parte 3: 2022 (8 episodios) (Fecha sin confirmar)

Tráiler de The walking dead, temporada 11

¿Qué pasará en The walking dead temporada 11?

“Mientras los sobrevivientes reconstruyen Alejandría tras la guerra contra los Susurradores, Eugene (Josh McDermitt), el rey Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) y la princesa (Paola Lázaro) están en una misión para establecer contacto con una nueva comunidad”, adelanta la sinopsis oficial.

“Estamos emocionados de comenzar la temporada más grande jamás vista en la serie. Habrá mucho en juego: veremos más zombis, toneladas de acción, historias nuevas e intrigantes, ubicaciones nunca antes vistas y nuestros grupos juntos en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les quitaron”, compartió Angela Kang, showrunner y productora ejecutiva de de la ficción a Comicbook.

Reparto de The walking dead temporada 11

A Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan y al reparto original se suman los nuevos miembros del elenco. Ellos son Margot Bingham, quien es Stephanie, la voz de la radio de Eugene, y Michael James Shaw como Mercer, un miembro de alto rango del ejército de la Commonwealth.