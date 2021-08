Hace ya más de dos décadas se presentó en Colombia la telenovela que, hasta hoy, Latinoamérica no deja de ver: Betty, la fea.

Sin duda alguna, la llegada de Yo soy Betty, la fea a Netflix ayudó a que la trama sea conocida por un nuevo público, el cual se ha vuelto a enamorar de los personajes y sobre todo de los intérpretes. Quien es muy popular entre los televidentes es Jorge Enrique Abello, actor que dio vida a Armando Mendoza.

Gracia a su legión de fanáticos, el artista inició hace un tiempo atrás su canal de YouTube, Night night con Jorge Enrique Abello, en el que habla sobre sus trabajos y en el que ha conversado con más de un conocido artista. Excompañeros de Yo soy Betty, la fea, también han sido invitados.

El reencuentro de El cuartel de la feas con Don Armando

A través de sus redes sociales, el popular ‘Don Armando’ anunció que iba a interactuar en exclusiva con Estefanía Gómez, Marcela Posada, Luces Velásquez y Paula Peña, pero también con María Eugenia Arboleda (Mariana Valdés), actriz que ha estado alejada de la televisión colombiana desde hace varios años.

Un romance inesperado en Betty, la fea

Entre varios temas que tocaron, Jorge Enrique Abello, quedó sorprendido con una confesión de Marcela Posada, la recordada Sandra Patiño. Ella le reveló que había sido pareja del productor y creador de Betty, la fea: Fernando Gaitán.

“Yo no sabía. Yo te quiero contar una cosa. Yo era uno de los mejores amigos de Fernando pero había muchas cosas que él no me contaba porque yo lo regañaba mucho”, dijo el actor. Fue tal la sorpresa, que insistió diciéndole una vez más: “¿En serio tuviste algo con Fernando?”. La actriz mencionó que fue al inicio de la telenovela cuando comenzaron a salir y su romance solo duró ocho meses.

“Él y yo tuvimos una relación. Fernando era de trasnochar y yo era más de estar en casa. Habían muchas chicas detrás de él y era algo complicado. Creo que nunca se enamoró de mí y finalmente terminamos. Quedamos como amigos, pero yo lo quería mucho. Cuándo él murió me vine abajo”, explicó.