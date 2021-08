Beckett en Netflix: ¿vale la pena ver el film con John David Washington, de Tenet?

Rodada en Atenas, Beckett se centra en un turista estadounidense que se encuentra de vacaciones en Grecia y quien, inesperadamente, acaba siendo objeto de una persecución después de que se produjo un inexplicable accidente en el que están implicados su novia y él.

Huir para salvar su vida y la desesperación por cruzar el país hasta la embajada de EE. UU. para limpiar su nombre, la película cae en una profunda y peligrosa red de conspiración mientras las tensiones se intensifican, el malestar político aumenta y las autoridades se acercan.

A primera instancia, la premisa suena familiar aunque prometedora, especialmente porque muchos atribuyen su riqueza cinematográfica a la presencia de Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Suspiria) en la producción. Además, esta propuesta está dirigida por Ferdinando Cito Filomarino, en su segundo film como director y en su debut en dicha posición dentro de un largometraje en habla inglesa.

Protagonizada por John David Washington (Tenet, BlacKkKlansman) y Alicia Vikander (Tomb Raider, La chica danesa, Ex-Machina), el título ya se encuentra entre las tendencias de Netflix, pero ¿vale la pena ver la cinta? esto es lo que dice la crítica especializada.

Beckett póster oficial. Foto: Netflix

Benjamin Lee – The Guardian

“Filomarino hace un trabajo impresionante al fundamentar el tipo de secuencias de acción que a menudo están demasiado pulidas para que nos creamos o nos preocupemos por ellas. Centrar una película como esta en un supuesto ‘hombre común’ no es en absoluto un truco único, pero aquí, Beckett es realmente un tipo medio y sus intentos creíbles y descoordinados de mantenerse con vida hacen que la película sea mucho más envolvente”.

Peter Debruge – Variety

“Gran parte del comportamiento de Beckett parece torpe e improvisado al principio, como cuando intenta robar una motocicleta y fracasa estrepitosamente. Al final, no obstante, ha pasado de ser un tipo con el que podemos identificarnos a ser alguien a quien respetamos, lo que culmina en una persecución a pie a través de las calles azotadas por el pandemónium (impresionantemente escenificada en Atenas) y un salto que desafía a la muerte y que habría estado completamente fuera de su carácter cuando comenzó la historia (cuando Beckett estaba preocupado porque su novia se saliera del camino en unas ruinas griegas)”.

Michael Ordoña – Los Angeles Times

“Washington es creíblemente humano, con su astucia y sus limitaciones. El actor tiene la difícil tarea de equilibrar el dolor de Beckett con la adrenalina que su instinto de supervivencia empuja a través de su cuerpo, y casi lo consigue. Uno desearía que hubiera más de esa emoción asomando a la superficie para impulsarlo visiblemente hasta la satisfactoria conclusión de la película”.