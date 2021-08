Venom 3: Tom Hardy habla sobre posible tercera entrega con Spider-Man

Venom 2: let there be Carnage es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel debido a la batalla entre los feroces simbiontes. No solo promete mermar las expectativas, sino que también se trataría de un gran éxito de taquilla capaz de asegurar una tercera entrega.

“Estoy pensando también sobre la tercera película, porque creo que tienes que escribirla a la vez. No se dará luz verde a una tercera sin que la segunda tenga éxito, pero el estudio está muy muy satisfecho con la número dos”, fueron las palabras de Tom Hardy en una entrevista para Esquire.

En cuanto al argumento del hipotético film, el medio especializado le preguntó si habría la posibilidad de que Venom se pueda enfrentar al Spider-Man, ya sea con Tom Holland u otro actor debajo del traje.

Venom 3 podría mantener la clasificación R con el regreso de Spider-Man. Foto: composición / Marvel Studios

“Sería negligente si no intentase crear algún tipo de conexión. No estaría haciendo mi trabajo si no estuviese abierto a cualquier oportunidad o emocionado por la posibilidad. Obviamente, es un gran abismo que sortear siendo una sola persona, y necesitaría un nivel mucho más grande de diplomacia e inteligencia, de sentarse y conversar, para lanzarse a un ruedo como ese”, señaló.

Según el protagonista, ambas partes deben estar dispuestas y sería beneficioso para todos. “No veo por qué no podría hacerse. Haría lo que fuese necesario para que ocurriera, dentro de lo correcto en el negocio”, finalizó.