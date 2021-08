Neon Genesis Evangelion es uno de los animes más aclamados, revisitados, debatidos, analizados y expandidos hasta el día de hoy. La historia que crearon Hideaki Anno y el estudio Gainax en 1995 ha estrenado con el pasar de los años varias películas que han venido a formar parte de una larga cola de explicaciones y detalles que los fanáticos de las aventuras del joven Shinji Ikari tienen muy en cuenta.

Hoy, en plena segunda mitad de 2021, veintiséis años después del inicio de la saga y nueve años más tarde desde la promesa de una tetralogía de reinicio y cierre, por fin llega a Latinoamérica vía streaming la ansiada película que pondrá conclusión a Rebuild of Evangelion. Amazon Prime Video recibe hoy 13 de agosto en su catálogo a Evangelion 3.0+1.0, el cierre de poco más de dos décadas de acción entre robots gigantes, misterios sobre la existencia humana y un drama familiar sobre un joven en busca de respuestas.

En vista de todo lo anterior, y teniendo en cuenta la extensión del anime, que tiene 26 capítulos y nada menos que siete películas que se han estrenado en los últimos 20 años, aquí te dejamos una guía de cómo y en qué orden ver Evangelion de manera cronológica.

1. Neon Genesis Evangelion

El primer paso para adentrarte en el mundo de Evangelion es la serie original. Con una extensión de 26 capítulos, se nos plantean las bases de cara a una historia que, te advertimos, te dejará con muchas preguntas cuando llegues al final. Pero es ahí donde radica el propósito de tantas películas.

Título original: Shin Seiki Evangerion

Año: 1995

Duración: 23 minutos por capítulo aprox.

Capítulos: 26

Disponible en: Netflix

Sinopsis: “Han pasado ya 15 años desde que se contactó en el 2000 con unos misteriosos seres conocidos como ángeles. Como consecuencia de esto, se produjo el llamado Segundo Impacto, un cataclismo a escala mundial causado por una explosión en la Antártida que redujo a la mitad la población humana en la Tierra. Para prevenir futuros ataques, la ONU estableció en Tokio-3 la organización NERV que ha ido desarrollando Evangelions, enormes criaturas biomecánicas pilotados por adolescentes que son lo único que puede parar a los ángeles” (vía Sensacine).

2. Evangelion: Death (true) 2

Título original: Shin Seiki Evangelion Gekijō-ban: Shi to Shinsei

Año: 1997

Duración: 1 hora y 10 minutos

Disponible en: Netflix

Sinopsis: Conocida también como Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth, se trata de un resumen de los primeros 24 capítulos de la serie de televisión que abordan de las perspectivas de Shinji, Asuka, Rei y Kaworu. Con este largometraje, Gainax y sus nuevos inversores buscaban poner una línea que dejara de lado aquel final original que se vio afectado por la falta de presupuesto y dar paso a la verdadera conclusión que querían darle a la historia. Así, este filme puede catalogarse como un prólogo para las siguientes películas y como una introducción para aquellos que no quieren ver la serie.

Evangelion Death (True)2

3. The End of Evangelion

Título original: Shin Seiki Evangerion Gekijō-ban

Año: 1997

Duración: 1 hora y 27 minutos

Disponible en: Netflix

Sinopsis: Un final alternativo para la serie original de 1995 en el que vemos qué sucede antes de que Shinji mire en su interior en los episodios 25 y 26. Al día de hoy es considerada una joya de la animación debido a su gran cuota de acción y profundidad filosófica.

The End of Evangelion

4. Rebuild of Evangelion

Rebuild of Evangelion es un punto y aparte a todo lo anterior. Se trata de una tetralogía cinematográfica en la que los creadores decidieron adaptar al formato de largometraje la historia original de Neon Genesis Evangelion. Sin embargo, aunque esto parezca repetitivo con las películas anteriores, varios detalles que van a ocurriendo alrededor de las tramas principales vistas previamente llegan a modificar en gran manera lo que los fanáticos conocían del anime de 1995, al punto de separarse por completo y dirigirse hacia un nuevo final.

Películas que conforman Rebuild of Evangelion

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Título original: Evangelion Shin Gekijōban: Jo

Año: 2007

Duración: 1 hora y 38 minutos

Disponible en: Amazon Prime Video

Sinopsis: Está basada en los primeros 6 capítulos de la serie original de 1995.

Evangelion: You Are Not Alone

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Título original: Evangelion Shin Gekijōban: Ha

Año: 2009

Duración: 1 hora y 52 minutos

Disponible en: Amazon Prime Video

Sinopsis: La trama aborda los conflictos ocurridos del episodio 8 al 12 y del 18 al 19, introduciendo nuevo material hasta el 23. Es una mezcla entre cosas conocidas y nuevas aventuras para los protagonistas y el espectador.

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. Foto: AnimeFénix

Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo

Título original: Evangelion Shin Gekijōban: Kyū

Año: 2012

Duración: 1 hora y 36 minutos

Disponible en: Amazon Prime Video

Sinopsis: “Han pasado 14 años desde el casi tercer impacto. La mayor parte del mundo ha cambiado, excepto Shinji Ikari, que despierta sin envejecer en un entorno nuevo y extraño. Misato ha formado un grupo que está separado de Nerv. La lucha está lejos de terminar, pero la lucha más grande podría ser contra humanos y antiguos aliados”. (vía IMDb).

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Título original: Shin Evangelion Gekijōban:||

Año: 2021

Duración: 2 horas y 34 minutos

Disponible en: Amazon Prime Video

Sinopsis: “La cuarta y última entrega de Rebuild of Evangelion. Misato y su grupo anti-Nerv Wille llegan a París, una ciudad ahora roja por la core-ización. La tripulación del Wunder aterriza en una torre de contención donde tendrán un tiempo limitado para restaurar la ciudad”. (vía IMDb).