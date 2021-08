What if…? en Disney Plus: ¿qué actores no regresan a la serie del UCM?

La primera serie animada del UCM ya es una realidad en Disney Plus. No obstante, a diferencia de WandaVision, Falcon y el soldado del invierno, y Loki, What if...? tiene algunos detalles que la hacen diferente. En este caso, la propuesta de Marvel Studios ofrece respuestas a preguntas como qué pasaría si Peggy Carter tomara el suero del súper soldado en lugar de Steve Rogers y si T’Challa hubiera sido recogido por Yondu en lugar de Peter Quill.

La animación da vida a estas y otras historias de forma vívida. Aunque la magia continúa gracias a que —concretamente en su versión en inglés— muchos de los actores de las películas live-action han regresado para retomar sus papeles, el primer episodio no contó con la presencia de Chris Evans, por citar un ejemplo. Sin embargo, no es el único que habría dado un paso al costado.

De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, el listado de estrellas que no veremos en los próximos capítulos de What if…? también incluye a Tom Holland (Spider-Man), Scarlett Johansson (Black Widow), Brie Larson (Capitana Marvel), Dave Bautista (Drax, El destructor), y Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata).

¿Por qué Chris Evans no regresó para What if…?

Chris Evans interpreta a Capitán América en el UCM. Foto: Marvel Studios

Si bien Marvel no ha emitido un anuncio oficial, portales especializados apuntan a que todo sería debido al contrato de Chris Evans con la compañía, dado a que sus obligaciones habrían finalizado con el estreno de Vengadores: endgame.

En ese sentido, su regreso significaría que un acuerdo nuevo deba ser renegociado, lo cual se traduce en millones de dólares que posiblemente la realizadora prefirió ahorrarse con la búsqueda de un nuevo intérprete.

Por ello, Josh Keaton fue elegido para prestar su voz a Steve Rogers . Si bien el actor es un rostro nuevo en la producción, él ya ha representado las versiones animadas de otros superhéroes como Tony Stark en Iron Man VR y Ant-Man en Avengers Assemble.

¿Quién es quién en el primer episodio de What If...?