Venom podría aparecer en la película de Morbius

Aunque no se sabe qué pasará en Venon: let there be Carnage, otra película de Sony Pictures podría darnos indicios de lo que ocurrirá con el protagonista, interpretado por Tom Hardy. En una entrevista realizada por el portal MovieZine, Daniel Espinosa, director de Morbius, habló acerca del largometraje y la posible aparición de Hardy en la historia.

“Por lo general, se siente extraño antes de que comience el día, cuando miras el programa y te paras en el set. Cuando caminas por allí, la grabación parece una producción sueca, pero luego miras el programa y lees nombres como Michael Keaton, Jared Leto y Tom Hardy . Se siente genial y muy emocionante, pero cuando empiezas a trabajar, es lo mismo. Un actor quiere un director y un actor quiere ser dirigido”, expresó el cineasta.

En Morbius, Jared Leto es quien dará vida al vampiro viviente y en los adelantos de la cinta se ha visto que Michael Keaton será Vulture, el mismo villano que apareció en Spider-Man: homecoming.

Está claro que Morbius tendrá una conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel, pero las declaraciones de Espinosa parecen indicar que Eddie Brock (Tom Hardy) también tendrá conexión con las cintas del UCM, al establecer un futuro encuentro con Spider-Man .

Venom 2: let there be Carnage - fecha de estreno

Según fuentes oficiales, Sony Pictures y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020 hasta el 24 de setiembre de 2021, debido al impacto del coronavirus en la industria del cine.

Venom 2: let there be Carnage - personajes