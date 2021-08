The Batman: se revela el título de la serie spin off de la película

A pesar de que no hay detalles acerca de la trama de The Batman, se sabe que HBO Max planea realizar un spin off en formato serie, la cual expandirá la historia de la cinta protagonizada por Robert Pattinson.

El título que llevará la serie será Arkham , tal como informa el portal The Illuminerdi. El nombre hace referencia al conocido manicomio en el que están internados la mayoría de villanos del Hombre Murciélago.

¿De qué tratará Arkhan?

Lo poco que se sabe acerca de la trama de la serie es que se centrará en la corrupción que existe dentro del Departamento de Policía de Gotham, aunque Joe Barton, showrunner del show, explicó que será distinto a lo que se vio en Gotham

“Personalmente, no estaría tan interesado en rehacer una serie que terminó hace como cinco minutos”, indicó el creativo en una entrevista realizada por ComicBook en junio de 2021.

Matt Reeves, director de The Batman, señaló que el spin off se enfocará durante el primer año de Bruce Wayne como Batman, por lo que será una precuela de la película y podría incluir cameos de Robert Pattinson en algunos capítulos de la ficción.

¿Cuándo se estrenará The Batman?

Así como muchas otras producciones de Hollywood, la producción tuvo una serie de contratiempos por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Para alegría de los fanáticos del superhéroe, el rodaje finalizó en marzo de este año y anunció la fecha que tiene programado su estreno en los cines: el 4 de marzo de 2022.