What if es una serie de Marvel que con su anuncio ha encandilado a gente de varias generaciones. Esta nos invita a imaginar un universo paralelo donde las escenas de las principales películas e historietas de Marvel sean cambiadas de forma radical. Precisamente, se anuncia que dicha serie afectará de manera seria el futuro del UCM (Universo Cinematográfico Marvel). En esta nota podrás averiguar más acerca del perfil de El Vigilante de What if, quien será un personaje muy aclamado por los seguidores de la saga de cómics.

¿Quién es El Vigilante de What if?

El Vigilante es una entidad cósmica, para muchos considerado un extraterrestre, y no es precisamente un villano o un héroe, sino un personaje neutral que observa siempre la llamada “crisis multiversal”. El Vigilante ha aparecido en varios títulos de Marvel, como Silver Surfer, The Amazing Spider-Man, The Avengers, X-Men o Fantastic Four.

Es el narrador principal de What if y pertenece a una especie del cosmos muy avanzada en cuanto a tecnología se refiere. Se ha entrometido muchas veces en asuntos humanos para salvar seres vivos de la Tierra. Su especie, la de Los Vigilantes se puede observar también en el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, apareciendo en el cameo de Stan Lee cuando se encuentra hablando solo.

El Vigilante, que también es llamado Uatu, es un alienígena de gran cabeza, y será fundamental en el desarrollo de la trama de What if. Por lo tanto, sus fans ya están esperándolo con ansias, para saber si este se involucrará en las tramas de las historias de Marvel, y así darles el giro que necesitan para poder ser más atractivas.

