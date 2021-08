Con escazas actualizaciones de por medio, una inesperada noticia finalmente ha llegado. A través de su cuenta oficial en Twitter, Netflix ha revelado el cast principal para su serie live-action de Avatar: la leyenda de Aang. En concreto, quienes darán vida a Aang, Katara, Sokka y Zuko serán Gordon Cormier (Gabby Duran and the Unsittables), Kiawentiio (Beans), Ian Ousley (Physical), y Dallas Liu (PEN15), respectivamente.

Netflix confirma cast oficial para Avatar: the las airbender. Foto: Netflix

Los comentarios de los fans en el mencionado post han destacado que, en comparación con otras adaptaciones que el gigante del streaming ha realizado, la selección de los actores se mantiene muy cercana a sus versiones animadas, al menos en líneas generales.

Por otro lado, Dealine ha informado que el showrunner, productor ejecutivo y guionista será Albert Kim, más conocido por su trabajo en Sleepy Hollow y Nikita. Le acompañarán los productores ejecutivos Dan Lin, Lindsey Liberatore y Michael Goi, de Swamp Thing y American Horror Story. Por último, la productora ejecutiva será Roseanne Liang.

¿Por qué renunciaron los creadores de la serie?

Luego de un par de años de haber estado involucrados en la prometedora producción, los creadores de la versión original animada, MichaelDiMartino y Bryan Konietzko, abandonaron el live-action. El motivo de aquella desalentadora situación estaría ligado a un desacuerdo con el streamer en torno al rumbo que este deseaba tomar para el esperado remake.

“En un anuncio conjunto para la serie, Netflix dijo que se comprometían a respetar nuestra visión para este recuento y apoyarnos en la creación del show. Desafortunadamente, las cosas no han ido como esperábamos. Ha sido la decisión profesional más dura que jamás he tomado y ciertamente no una que haya hecho a la ligera, pero era necesario para mi felicidad y mi integridad creativa”, explicó DiMartino hace un tiempo atrás.

Por su parte, Konietzko se mostró decepcionado por haber tenido que dar un paso al costado, además de admitir que el ambiente de trabajo fue “hostil” y que se ignoró el hecho de que ambos querían continuar con la esencia de la caricatura.

Ante ello, la compañía de Reed Hastings también emitió sus descargos: “Tenemos absoluto respeto y admiración por Michael y Bryan y por la historia que han creado en la serie animada de Avatar. Aunque han decidido abandonar el proyecto live-action, confiamos en el equipo creativo y su adaptación”.

Póster de Avatar: the last airbender. Foto: Nickelodeon

¿De qué trata Avatar: la leyenda de Aang?

El entrañable título de Nickelodeon está ambientado en un mundo inspirado en la cultura asiática y el anime, en el que existen cuatro reinos asociados a los cuatro elementos: El reino de la tierra, La tribu del agua, La nación del fuego y Los nómadas del aire. La historia principal sigue a Aang, un niño de 12 años que es el Avatar, una persona que puede manipular las cuatro fuerzas de la naturaleza y que, según se dice, aporta equilibrio al mundo.

Sin embargo, al reaparecer tras 100 años de haber quedado congelado en un iceberg, descubre que La nación del fuego ha destruido a todos Los nómadas del aire para controlar con el mundo. Ante ello, debe aprender a controlar su naturaleza mística y enfrentar a los enemigos para restaurar la paz.