Hugh Jackman pidió perdón por ilusionar a fans al confirmar que no volverá como Wolverine

Hugh Jackman debutó como Wolverine en el cine de los superhéroes en el 2000 y acumuló unos 17 años de dar vida al mutante en un total de nueve películas. Logan fue su última cinta como el superhéroe, pero las esperanzas sobre su debut en el MCU seguían vigentes tras una serie de confusas publicaciones en sus redes sociales.

En una entrevista para ComicBook, el actor de 53 años se disculpó por crear falsas ilusiones: “Literalmente estaba reposteando fan art, lo hago bastante a menudo porque me encanta, así como los fans. Luego me fui a hacer cosas y cuando volví pensé: ‘Oh, creo que he roto internet. No, no, no, no. Chicos, perdón. No era mi intención. De verdad que no. Lo siento mucho”.

Asimismo, ahondó en el podcast de Jake’s Takes para hablar sobre la posibilidad de retomar su mítico papel ahora que el multiverso de Marvel Studios puede mostrar mundos alternos con infinitas posibilidades. Sin embargo, confesó que ni siquiera lo habían contactado.

El último film con el personaje fue Logan. Foto: Marvel Studios

“Me estoy enterando de esto (multiverso) por ti y no hay nada en mi bandeja de entrada de Kevin Feige. Eso significa que probablemente no importa la idea que se me ocurrió, no está sobre la mesa, que quede claro eso”, declaró al medio especializado.

Acto seguido, Hugh Jackman confesó que está satisfecho con lo que hizo. “Me di cuenta antes de rodar Logan de que esto era todo y realmente me ayudó a saber que estaba entrando en mi última temporada. La aproveché al máximo”, detalló.

“Todavía es un personaje que tengo cerca de mi corazón, pero sé que ha terminado. Díselo a quien quieras, pero, por favor, díselo a Ryan (Reynolds) porque no se cree nada. Cree que estoy bromeando, por favor”, finalizó al descartar todas las posibilidades.

Las películas de Hugh Jackman como Wolverine

Hugh Jackman interpretó a Wolverine en nueve películas, desde la trilogía original de los X-Men. Más adelante protagonizó dos en solitario tituladas X-Men orígenes: Lobezno y Lobezno inmortal.

El actor también tuvo apariciones especiales en la nueva trilogía de los X-Men: primera generación, Días del futuro pasado y Apocalipsis. Finalmente se despidió de su personaje en Logan, producción aclamada por la crítica y fans del UCM.