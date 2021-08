El spin off de una de las series más populares de los últimos 20 años está listo para rodarse. El servicio de streaming Hulu anunció al elenco que será parte de How I met your father (Cómo conocí a tu padre), producción anexa de la exitosa How I met your mother.

Meses atrás se confirmó a su protagonista, Hilary Duff, quien interpretará a Sophie, una mujer que contará a su hijo la divertida historia de cómo conoció a su padre.

Hulu reveló el elenco de How i met your father. Foto: TW @hulu

How I met your father - elenco y personajes

Hilary Duff - Sophie

Francia Raisa - Valentina

Tom Ainsley - Charlie

Tien Tran - Ellen

Suraj Sharma - Sid

¿De qué tratará How I met your father?

La serie estará ambientada en un futuro cercano, cuando Sophie (Duff) le relata a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, al igual que lo hizo Ted Mosby en la serie original.

Luego nos trasladaremos al año 2021 cuando Sophie y su grupo de amigos hablan acerca de su vida diaria, y cómo enamorarse a través de conocidas aplicaciones de citas.

Valentina (Raisa) es una aspirante a estilista y la compañera de cuarto de Sophie. Charlie (Ainsley) trabaja para ser un famoso modelo, pero al enamorarse de Valentina en la semana de la moda de Londres la sigue hasta Nueva York.

Por otro lado, Ellen (Tran) acaba de mudarse a Nueva York después de divorciarse de su esposa. Mientras que Sid (Sharma) es el dueño de un bar, quien tiene una actitud optimista.

How I met your father, el episodio piloto que no prosperó

EN 2014 se grabró un episodio piloto que no fue aprobado para comvertirla. Años después el capítulo salió a la luz en YouTube.

La protagonista de la serie era Sally, interpretada por Greta Gerwig, una chica cuyo matrimonio con Gavin (Anders Holm) se rompre después de un año de casados. Es así que Sally decide vivir el departamento de su hermano Danny (Andrew Santino), quien vive con su esposo Todd (Drew Tarver). Después de la desilución, está lista para hacer su vida de soltera otra vez y encontrar al amor de su vida, al lado de sus amigos.