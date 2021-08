¿El stand de los besos tendrá parte 4?: los planes de Netflix para su romántica saga

Atención fanáticos de El stand de los besos, la tercera película ya está esta disponible en Netflix. Con el estreno de la historia protagonizada por Joey King y Jacob Elordi, los seguidores finalmente podrán saber qué pasará con la relación de Elle y Noah.

Con cibernautas comentando el final de The kissing booth, su última escena no solo cierra la trama que nació en el 2018, sino que también dejó una idea para debatir: ¿podrá haber una entrega más?

¿El stand de los besos tendrá parte 4?

La franquicia de Netflix se basa en la serie de libros del mismo nombre escritos por Beth Reekles. Desafortunadamente, la historia presenta solo tres entregas, por lo que el servicio de streaming ya adaptó todos los textos publicados.

Recordemos que, el director Vince Marcello utilizó los dos primeros escritos para adaptar la primera película y los dos últimos para la segunda parte. Es decir: The kissing kooth y The beach house inspiraron El stand de los besos 1, mientras que Going the distance y The kissing booth: road trip, formaron parte de la segunda entrega. En el 2020, Reekles anunció que la tercer cinta usaría de inspiración su nuevo libro The kissing booth 3: one last time.

Si bien la tercera película se ha comercializado como el final de la trilogía, algo similar sucedió recientemente con la otra saga adolescente de Netflix, A todos los chicos de los que me enamoré, de la cual se ha compartido que está preparando una serie spin off basado en el personaje de Kitty, la más joven de las hermanas Covey.

Queda por ver si realmente es el fin de El stand de los besos en Netflix. Por el momento, Joey King estará ocupada protagonizando las películas Bullet train y The in between, así como otros proyectos, incluida la adaptación de la popular serie para adolescentes de Scott Westerfeld Uglies.