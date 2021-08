El regreso de Brendan Fraser a las grandes producciones es algo que tiene a sus fanáticos emocionados, quienes esperan que pueda retomar la popular carrera que tuvo en la década de los 2000.

La estrella de Doom Patrol al parecer estaba al tanto de la expectativa que se tiene sobre las próximas películas que protagonizará y eso quedó demostrado en una reciente entrevista, en la que su emoción fue más que evidente.

La emoción de Brendan Fraser

Durante una charla virtual, el actor explicaba que ya se encontraba en Oklahoma para filmar Killers of the flower moon, película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada también por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Con un Fraser nervioso, pero emocionado, la usuaria de TikTok LittleLottieCosplay publicó un extracto de la entrevista que le hizo al intérprete y donde le hace saber qué tan emocionados están sus fans por sus próximos proyectos.

“¡En internet se te apoya totalmente! Nosotros te seguimos. Hay muchísimas personas allá afuera que te aman, y siguen, y no pueden esperar para ver qué harás después de esto”, comentó la entrevistadora.

“¡Cielos, señora!”, dijo un Brendan Frase emocionado mientras se agarra el sombrero y toma agua. El clip ha logrado más de 3 millones de ‘me gusta’ solo en TikTok.

Las nuevas películas de Brendan Fraser

A principios de año, se anunció que Fraser formará parte de The whale, película dirigida por Darren Aronofsky. Con el paso de los meses, su segundo filme fue anunciado: Killers of the flower moon.

El filme, dirigido por Martin Scorsese, está ambientado en la década de 1920 en la ciudad de Oklahoma. Su trama sigue la investigación del FBI sobre los asesinatos de varios miembros de la tribu Osage.

Por otro lado, Deadline informó que el intérprete también se incorporó a la comedia Brothers, dirigida por Max Barbakow. Aún no se han revelado detalles de la trama de este proyecto ni el personaje que tendrá.