Worth en Netflix: Michael Keaton en impactante drama sobre las víctimas del 9/11

A través de su canal oficial en YouTube, Netflix ha publicado el tráiler oficial de Worth, un impactante drama dirigido por Sara Colangelo, reconocida por su trabajo en The kindergarten teacher. La narrativa del filme se construye sobre los hechos reales descritos en las memorias What is life worth.

Las primeras reacciones apuntan a que el largometraje podría ser un fuerte contendiente en la próxima entrega de los premios Oscar, debido a que ha sido calificado como un conmovedor recordatorio del poder de la empatía y del valor de la conexión interpersonal . Además de contar con los productores de Spotlight y 12 años de esclavitud, con lo cual tiene un sello de calidad prácticamente asegurado.

¿De qué trata Worth?

La historia sigue a Michael Keaton en el papel del abogado y reconocido mediador Kenneth Feinberg, quien es nombrado por el Congreso de Estados Unidos para dirigir el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de setiembre.

Encargado de asignar recursos financieros a las víctimas de la tragedia, Feinberg y la jefa de Operaciones de su bufete, Camille Biros (Amy Ryan), se enfrentan a la imposible tarea de calcular el valor de cada vida para determinar cómo indemnizar a las familias que sufrieron pérdidas incalculables aquel fatídico día.

No obstante, el protagonista se enfrenta a Charles Wolf (Stanley Tucci), un hombre que llora la muerte de su esposa, y es ahí cuando su cinismo inicial se convierte en compasión y empieza a conocer el verdadero coste humano de la desgracia.

¿Cuándo se estrena Worth en Netflix?

Worth tiene un estreno programado en Netflix para el próximo 3 de setiembre.