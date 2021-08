Ver What if…? ONLINE 1x01 por Disney Plus: hora de estreno, número de capítulos y de qué tratará

What if...? presentará las nuevas realidades alternativas del UCM. Foto: Disney Plus

Este 11 de agosto llega la primera serie animada del UCM de Marvel. La primera protagonista será Peggy Carter, quien ahora portará el suero del Super soldado.

Publicidad