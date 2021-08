Durante una reciente aparición en el podcast The moment, presentado por el cocreador de Billions Brian Koppelman, Quentin Tarantino contó una anécdota que involucra a su madre, Connie Zastoupil, y la parte inicial de su carrera como guionista.

El cineasta, que ha recaudado aproximadamente $120 millones en taquilla de películas como Django Unchained y Bastardos sin gloria, recordó cómo su mamá se burló de él a los 12 años por realizar una actividad “que no le iba a dar dinero en el futuro”.

“Cuando mis notas académicas comenzaron a decaer, mi madre se burló de un guion que estaba escribiendo. ‘Por cierto, esta pequeña carrera de escritor’, lo dijo haciendo comillas con los dedos, ‘Se acabó. Piensa en algo que te de dinero de verdad. No en esto”, recordó Tarantino.

De acuerdo al guionista, él había sido castigado en la escuela por escribir guiones en horas de clases, algo que fue comunicado a sus padres. “Cuando ella me habló de esa manera tan sarcástica le respondí: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verá un centavo de mi triunfo. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones, ni Cadillac para mamá. No obtendrás nada por haber dicho eso‘”.

Si bien mencionó que la apoyó con el pago de sus impuestos en más de una ocasión, el director no dudó en enviar un mensaje a los oyentes del podcast: “Recuerden que siempre hay consecuencias por las palabras que le digan a sus hijos, no importa el tono, tono queda”.

Para escuchar la entrevista completa a Quentin Tarantino ingresa a: The moment con Brian Koppelman en Apple podcast.