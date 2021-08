Malcolm in the middle: Amazon Prime Video anuncia el retiro de la serie con Frankie Muniz

Malcolm in the middle, conocida como ‘Malcolm el de en medio’ en los países de habla hispana, tuvo su arribo a la pantalla chica en junio del año 2000 en Estados Unidos, sin presagiar -o quizá sí- que marcaría la pauta para el inicio de toda una generación. Las ocurrencias de la familia Wilkerson se convirtieron en verdaderas figuras de la cultura popular, que incluso dieron vida a icónicos memes en la actualidad.

Hasta ahora, Amazon Prime Video era el hogar momentáneo del exitoso programa. Sin embargo, diversos medios internacionales han reportado que la historia protagonizada por Frankie Muniz está por abandonar el catálogo de la plataforma. Hecho que se confirma en el portal web del gigante de las compras electrónicas.

Malcolm in the middle se retira de Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Video

No obstante, para alegría de la fiel fanaticada, portales especializados explican que, debido a que Malcolm in the middle es una producción conjunta entre Satin City y Regency Television en asociación con Fox Television Studios, Star Plus será la que acogerá las temporadas completas del show, al igual que lo harán con Los Simpson y otro tipo de contenido que Disney Plus no puede albergar debido a las restricciones de edad que tiene ‘La casa del ratón’ para sus títulos.

¿De qué trata Malcolm el del medio?

Una comedia poco convencional nos aproxima a una familia disfuncional, cuyo centro es Malcolm, un joven superdotado que, como el tercero de -en principio- cuatro hermanos, no solo se enfrenta al reto que supone la vida en la escuela, luego de que se haya comprobado su intelecto avanzado, sino que también debe dar cara a sus hilarantes situaciones familiares.

Sin lugar a duda, la serie es una de las más queridas por el público puesto que, a pesar de sorpresivamente no tener un porcentaje de aprobación por parte de la crítica especializada, la puntuación del público le da un 91% en Rotten Tomatoes.