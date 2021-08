What if...?: la regla de Marvel Studios para usar a Spider-Man en la serie

What if...? será la primera serie animada del MCU. Su estreno está agendado para el próximo 11 de agosto por medio de Disney Plus y los fans están emocionados con los infinitos mundos que mostrarán en el show.

En una reciente conversación con UPROXX, la guionista A.C. Bradley habló sobre las posibles repercusiones legales y contractuales al momento de emplear al Hombre Araña. Como se recuerda, Tom Holland no le dio voz a su versión animada por dicho motivo.

“Creo que eso funciona con personas por encima de nuestro nivel salarial. Sin embargo, creo que lo pregunté desde el principio. Yo estaba como, ‘¿Podemos tocar a Spider-Man?’”, contó la escritora antes de revelar la sorpresiva respuesta del estudio.

“Ellos dijeron: ‘No te preocupes por eso. Vamos a resolverlo. Solo cuenta la mejor historia que puedas y cruzaremos ese puente‘. Ese fue el mandato general con Marvel. Mientras no estés haciendo algo que nosotros hacemos en las películas, diviértete y lo resolveremos“.

Bradley revela qué podemos esperar de What if....?

Marvel demuestra que no tiene una sequía de ideas creativas. Foto: composición / Marvel Studios

“Nuestros episodios son más oscuros o más ligeros que una cinta tradicional de Marvel, y también tenemos un par de tragedias”, contó anteriormente Bradley a los medios.

“Tenemos un episodio que es más como un thriller político. Tenemos un episodio oscuro de Doctor Strange que es como una historia de amor trágica. Uno de ellos es simplemente mi deseo de hacer bromas y revivir mis películas favoritas de cuando era niña. Can´t Hardly Wait fue un referente. No me imagino otro punto en mi carrera donde podré escribir una de esas películas de fiestas locas como National Lampoon”, precisó.