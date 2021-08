The Suicide Squad: ¿por qué Joker de Jared Leto no apareció en la película?

The Suicide Squad renovó al equipo de supervillanos y DCEU al mismo tiempo, gracias a su nivel de violencia, sentido del humor y libertad creativa de James Gunn. Días después de su estreno en HBO Max, la película sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Uno de los temas más recurrentes es la ausencia de Joker, interpretado por Jared Leto en Suicide Squad del 2016. Su participación en dicha cinta fue muy polémica por su irrelevancia y poco tiempo en pantalla, por lo que varios fans pensaban que sería redimido.

En una entrevista para New York Times, el director comentó que estuvo tentado de usar al villano más popular de DC Comics. Sin embargo, tomó nota de la anterior cinta para no cometer el mismo error: “Simplemente no sé por qué Joker estaría en el Escuadrón Suicida. No sería de ayuda en ese tipo de situación de guerra”.

Como se recuerda, el príncipe payaso del crimen fue un personaje secundario en la versión de 2016 que sirvió para reforzar a Harley Quinn y mostrar su conflictiva relación previo a la ruptura. En esta ocasión, Gunn reveló que tenía mucho interés en usar a la villana de manera independiente.

“Para mí, Harley Quinn pertenece a la pared junto a Batman, Superman, Wonder Woman, Capitán América, Spider-Man, Hulk (...) Ella fue increíblemente escrita por Paul Dini desde el principio. Poder capturar su esencia, naturaleza caótica, darle su merecido y libertad para ir a donde quiera fue sorprendente“, detalló.