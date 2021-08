La serie animada The bad batch, que extiende el mundo de Star wars, tendrá una segunda temporada por Disney Plus. El productor ejecutivo de la serie, Dave Filoni, agradeció la decisión en un comunicado. “Todo el equipo de Lucasfilm Animation quiere agradecer a Disney Plus y nuestros fans por la oportunidad para continuar contando la historia de El Lote Malo”, recalcó Filoni.

Los aficionados del mundo de Star Wars se encuentran más que emocionados por el anuncio. “Los fans han recibido con mucho entusiasmo la acción y el drama de Star Wars: the bad batch y nos alegra sobremanera ver que el mundo animado se siga expandiendo”, indicó Michael Paull, presidente de la plataforma Disney Plus.

¿Qué es The bad batch?

The bad batch es una serie animada del universo de Star Wars. La trama gira en torno a cinco soldados clon de élite, con características de mutaciones genéticas, quienes enfrentarán diferentes misiones a través de la galaxia.

¿De qué trata The bad batch?

La historia está situada después del final de The clone wars, cuando se ejecuta la Orden 66 por parte del Emperador. En este contexto, el protagonismo recae en Fuerza Clon 99, un escuadrón de cuatro clones que no sobresalen por su obediencia, pero sí por su gran efectividad en combate.

La vida de la agrupación (Crosshair, Wrecker, Tech, Hunter y Echo) cambia de un día para otro cuando desobedecen la consigna de exterminar a los jedi. A partir de ese momento, los cinco integrantes del equipo tienen que valerse por sí mismos y lidiar con todo tipo de amenazantes situaciones.

¿Cuándo se estrenará The bad batch segunda temporada?

La segunda temporada de The bad batch se estrenará en 2022.

¿Dónde ver The bad batch primera temporada?

Los capítulos de la primera temporada de The bad batch pueden verse a través del servicio de streaming de Disney Plus.

¿Quiénes son los personajes de The bad batch?