Kaley Cuoco desea que The big bang theory tenga una reunión al estilo de Friends

No hay duda de que The big bang theory fue una de las series más populares de los últimos años, incluso está calificada como una de las tres sitcoms más caras de la historia. El show culminó en 2019 tras doce temporadas, debido a que Jim Parsons no quiso continuar con el papel de Sheldon Cooper .

A dos años del final, Kaley Cuoco, actriz que interpretó a Penny, admitió que le gustaría ver en unos años una reunión de The big bang theory, tal como lo hizo el elenco de Friends y de El príncipe del rap.

“Cuando lo vi (el especial de Friends), definitivamente pensé, me encantaría hacer eso algún día . Me encantaría hacer eso con nuestra serie”, comentó la actriz en una entrevista para el portal Variety.

Esta no es la primera vez que la intérprete expresa sus deseos acerca de un posible reencuentro de TBBT, en mayo de 2021 hablo por primera vez del tema.

“Definitivamente estaría abierta a algún tipo de espectáculo de reunión. No puedo esperar por el de Friends, así que definitivamente estoy dispuesta a hacer uno con nosotros mismos también”.

“Fue una experiencia que nos cambió la vida a todos, y sería genial hacerlo por los fanáticos también, porque teníamos una base increíble que se quedó con nosotros durante tanto tiempo”, indicó Cuoco para E! News.

¿De qué trata The Big Bang theory?

La serie inicia con la llegada de la aspirante a actriz Penny al apartamento vecino que comparten Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California (Caltech).

Leonard se enamora desde el primer momento de la protagonista, y a partir de ahí, iniciarán unas revoltosas situaciones que compartirán junto a los demás personajes de la serie de comedia.