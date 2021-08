Jackie Chan envía sensible mensaje por muerte de Brad Allan de Peligro en Hong Kong

Gran sorpresa causó entre los fans del cine de acción y artes marciales cuando Jackie Chan dio a conocer el último sábado 7 de agosto el fallecimiento del actor Brad Allan, a los 48 años.

Aunque no se reveló la causa de la muerte del veterano coreógrafo de acción, Chan compartió en su página web un sensible comunicado. “Estoy devastado. Hoy recibí una noticia increíble y desgarradora. Un miembro de mi equipo JC Stunt de la cuarta generación, Bradley James Allan, ha fallecido. En el espacio de unos pocos días, el team ha perdido a dos miembros de nuestra familia. No hay enfermedades en el cielo. Descansa en paz. ¡Siempre te extrañaremos!”, publicó.

En otro momento, Jackie Chan recordó la primera vez que conoció a Allan en los sets de Mr. nice guy, película de 1996. Así también, cómo el boxeador logró ser parte de su grupo de trabajo.

“Hace muchos años atrás, mientras filmaba Mr. nice guy, él era solo un fanático. Recuerdo que vino a visitar el set. En ese momento estaba loco por el Kung Fu chino y lo había practicado durante muchos años. Debido a sus increíbles habilidades y talento, pasó de ser un fan a especialista y finalmente se unió a mi equipo de acrobacias. Incluso peleó conmigo en Gorgeous (Peligro en Hong Kong), película por la cual mucha gente recordará a este hábil boxeador”, mencionó.

Brad Allan: de Wonder Woman a Shang-Chi

La carrera de Allan no solo estuvo relacionada con Jackie Chan. El también karateka participó en grandes película como Shanghai noon, Una pareja explosiva 2, Scott Pilgrim contra el mundo, Wonder Woman, Solo: a Star Wars story y Kingsman.

Recientemente, Brad Allan había completado su trabajo en El hombre del rey y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos de Marvel, cinta que llegará a los cines el próximo mes.