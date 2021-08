Dave Bautista confirma que Guardianes de la Galaxia 3 será su última película en Marvel

Adiós Drax. Dave Baustita dejó en claro nuevamente que Guardianes de la Galaxia 3 será la última película de Marvel Studios en la que participará.

El actor usó su cuenta de Twitter para confirmar la noticia: “Drax no se irá a ninguna parte, simplemente no lo interpretaré yo. Para cuando salga Guardianes de la Galaxia 3 tendré 54 años, ¡por el amor de Dios!”.

Ahora, en una entrevista realizada por Entertainment Tonight, reafirmó la decisión de alejarse del personaje y de Marvel Studios.

“El último proyecto de Marvel, quién sabe, pero lo veo como mi última película de Guardianes. Soy una persona que nunca dice nunca, porque he visto a mucha gente decir «nunca» y volver al lío, así que no diré eso. Pero la veo como mi última película de Guardianes ”.

Tras escuchar las palabras del luchador, James Gunn se pronunció sobre la decisión de Butista: “Sé que Dave la ve como su última película de Guardianes, y Dave y yo estamos bastante comprometidos con esos proyectos. Así que no me veo haciendo nada más después de esta ”, expresó el director.

Miles de fanáticos creen que Drax, personaje interpretado por Bautista, morirá en la tercera entrega de Guardianes, ya que Gunn reveló en 2019 que un integrante del grupo de superhéroes caería en batalla.

James Gunn brinda detalles de Guardianes de la Galaxia 3

En una entrevista realizada por el portal Collider, el director comentó que la última película de los Guardianes tendrá un tono más serio y que está realizando algunos cambios en el guion.

“Básicamente se ha terminado durante años. Sigo toqueteando diferentes cosas y agregando cosas, y realizando modificaciones y esas cosas. Estoy en medio de hacer otro borrador ahora, pero es algo realmente pequeño en comparación con lo que ha sido. Básicamente, está terminado desde hace tres años”, afirmó el cineasta.

Además, habló acerca de Gamora y cómo los ejecutivos de Marvel no le han pedido que la película tenga impacto en los futuros proyectos del UCM

“Tengo que prestar atención a las cosas que pasan, de las que me hablaron, las cosas con Gamora y cosas así. Sé que los personajes han pasado por ciertas cosas, así que tengo que lidiar con eso. Pero en su mayor parte, nunca me pidieron que pusiera nada en el guion del Volumen 3 para configurar algo en el futuro. Tampoco lo haría, francamente, no es lo mío”, refirió.