Buffy, la cazavampiros: historia continuará con la hija de Willow

Buffy, la cazavampiros fue una de las series más exitosas a principios de los 2000, creada por Joss Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar, contó con siete temporadas.

Después de 18 años de ausencia, el programa tendrá una secuela; esta vez protagonizada por la hija de Willow, la mejor amiga de Buffy.

Sin embargo, el regreso no será televisivo, ya que será una novela titulada In every generation (En cada generación) , que saldrá a la venta en 2022 y será la primera de una trilogía escrita por Kendare Blake.

“He sido fan de Buffy desde que estaba en el útero, o al menos eso es lo que parece. Ser fan de Buffy es lo que me convenció para escribir In every generation. No tenía elección. No se dice que no a Buffy”, expresó la escritora en una entrevista realizada por el portal Polygon.

Por ahora, esta no es la única noticia que se conoce acerca del regreso de la franquicia, ya que en la San Diego Comic Con de 2018 se reveló que se está trabajando en una nueva temporada.

In every generation - sinopsis oficial

Frankie Rosenberg es una apasionada del medioambiente, estudiante de segundo año del Sunnydale High School, y la hija de la bruja más poderosa de la historia de Sunnydale. Su madre, Willow, la está enseñando poco a poco el uso de la magia con la condición de que la utilice para que el mundo sea un lugar mejor. Pero la vida feliz y tranquila de Frankie se ve alterada con la llegada de Hailey y sus noticias de que la convención anual de cazavampiros ha sido atacada y puede que todos estén muertos, incluidas Buffy, Faith y su hermana mayor Vi.

Lo que significa que es el momento de que esta nueva generación de cazavampiros nazca. Pero convertirse en la primera bruja cazavampiros es más complicado de lo que parece cuando tiene que aprender a utilizar la estaca mientras controla sus poderes cada vez más fuertes. Con la ayuda de Hailey, un hombre lobo llamado Jake, y un atractivo, pero nerd demonio, Frankie tendrá que convertirse en una cazavampiros, evitar que la boca del infierno se abra de nuevo y descubrir qué le ha pasado a su tía Buffy.