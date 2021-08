The Suicide Squad remeció HBO Max con su alocado estreno, lo que ha dado de qué hablar por su nivel de violencia, comedia y corte políticamente incorrecto. James Gunn tuvo libertad creativa para contra la una misión imposible apta para suicidas y este fue el resultado.

Muchos integrantes del Escuadrón Suicida perdieron la vida, mientras que otros sobrevivieron a duras penas. El director ya había revelado a Metrópoli (El Mundo) que casi todos los personajes que escribió estaban listos para morir de la forma en que lo hicieron incluso antes de ser elegidos los intérpretes.

Para sorpresa de todos, los planes cambiaron para Ratcatcher 2. El personaje, interpretado por Daniela Melchior, iba a morir, pero el cineasta no soportó la idea y decidió sacrificar a Polka-Dot Man, quien termina aceptando dicho destino.

“Ella es demasiado dulce. Realmente sentí que era algo demasiado oscuro matarla. No significa que no amemos a Polka-Dot Man. Sí lo hacemos. Pero finalmente no pudimos matar a Ratcatcher 2 y los cambiamos de lugar.”

Para James Gunn, la trama y los personajes están entrelazados orgánicamente. Sin embargo, hay ocasiones en que un personaje ”se desvía del camino y hay más factores que te obligan a cambiar”.

The Suicide Squad - sinopsis oficial

La sinopsis nos cuenta cómo los supervillanos retenidos en Bell Reve, la prisión más peligrosa y mortal de Estados Unidos, son reclutados por ARGUS para una llevar a cabo una misión imposible que incluía una amenaza imaginable: Starro ‘el conquistador de mundos’.