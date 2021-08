The Suicide Squad: James Gunn dice que Superman y Escuadrón Suicida se iban a enfrentar

De acuerdo con lo reportado por Screen Rant, James Gunn concedió una entrevista a la publicación alemana Filmstars, en donde reveló una idea inicial que tuvo para el guion de The Suicide Squad, en la cual la historia iba a tomar un giro muy diferente a lo que muchos fans han visto en la pantalla grande.

“Cuando empecé a escribir The Suicide Squad, una idea era que lucharían contra Superman. The Suicide Squad tiene que atrapar a Superman por alguna razón. Eso era todo, solo una vaga idea. Se les ha ido de las manos o están siendo controlados por alguien. Y entonces este grupo de pésimos supervillanos tiene que enfrentarse al héroe más poderoso del mundo”, acotó.

No obstante, no reveló el motivo por el que no llevó a cabo dicha propuesta, narrativa que seguramente habría encantado a los seguidores del DCEU. Ello se aúna a sus recientes declaraciones, en conversación con The Hollywood Reporter, donde explicó que el final del largometraje iba a ser algo distinto al que ha sido proyectado.

“En realidad, hay un final un poco más oscuro que cambió, pero —aparte de eso— todo era exactamente igual. Era tan provocador como el que ha llegado a la película”, admitió sin especificar cuál era aquella secuencia de cierre que le pidieron cambiar.

Henry Cavill interpreta a Superman en las películas del DCEU. Foto: Warner Bros

Si bien es algo común ver que los proyectos se enrumben de una manera diferente al establecido o pensado, para un primer borrador, Gunn ha dejado saber que está contento con el corte final. “Sí, creo que se siente bien. Quiero decir, creo que esas cosas se sienten más como un alivio, pero honestamente lo que se siente mejor es que estoy muy orgulloso de la película”, afirmó al citado medio.

“Me gusta mucho la película. Me encantó el proceso de hacerla. Me encantó la gente que me rodeó y para mí es una forma diferente de ver mi carrera de lo que estoy acostumbrado. Estoy muy orgulloso del proceso y de la propia película. Es una gran diferencia para mí centrarme en eso en lugar de centrarme en lo que hay fuera. Así que estoy muy feliz por eso”, concluyó.

The Suicide Squad - sinopsis oficial

Belle Reve es la prisión con la tasa de mortalidad más alta en los Estados Unidos de América, donde cumplen condena los peores supervillanos, quienes harán cualquier cosa para salir, incluso unirse a la misión súper secreta en el supersecreto proyecto Task Force X.