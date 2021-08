The Crown 5: Elizabeth Debicki como Lady Di en imágenes filtradas

Casi un año después de que Elizabeth Debicki fuera anunciada como la nueva princesa Diana en The Crown, la actriz australiana fue vista recientemente en lo que sería el set de filmación de la esperada quinta temporada de la exitosa serie de Netflix.

De acuerdo con el reporte de la revista People, Debicki se muestra junto a dos niños que probablemente interpretarán a las versiones más jóvenes de los príncipes William y Harry.

Elizabeth Debicki como Lady Di para la quinta temporada de The Crown. Foto: People/Peter Jolly/Shutterstock

En concreto, según especifica el citado medio, las imágenes vienen desde Ardverikie Estate, en Escocia, en donde se ofrece un primer vistazo a Diana de Gales de la ficción enfundada en un look casual, con pantalón jean y un abrigo de gran tamaño: una combinación usual en el día a día de Spencer. En ese sentido, se cree que el lugar en cuestión sería una representación de la casa de vacaciones de la familia real escocesa, en el castillo de Balmoral.

“El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de muchos. Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta magistral serie, que me ha tenido absolutamente enganchada desde el primer episodio”, dijo en un comunicada Debicki, cuyos créditos incluyen reconocidas producciones como El gran Gatsby, The night manager y Tenet, de Christopher Nolan.

Por lo pronto, una fecha de estreno exacta no ha sido develada, tan solo se sabe que los nuevos episodios llegarían en 2022. No obstante, la producción de la quinta temporada de The Crown se está acelerando, debido a que hace unos días atrás Netflix publicó la primera imagen de Imelda Staunton como la reina Isabel II.

¿Qué actores serán parte de The Crown 5?