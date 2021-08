Spider-Man 3: héroe arácnido es amo de las artes místicas en nuevas filtraciones

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del año. Las expectativas en torno a su estreno se elevan con el pasar de los días, especialmente debido a las escasas actualizaciones que se han emitido de manera formal. No obstante, una imagen extraoficial de Peter Parker y Doctor Strange, en lo que sería el set de rodaje, fue lo último que los fans han recibido del próximo proyecto fílmico del UCM.

Ahora, una inesperada y reveladora filtración acaba de desatar el cotilleo en redes. En concreto, las imágenes que circulan en Twitter muestran, presumiblemente, la mercancía oficial de la cinta. En ese sentido, lo que ha llamado la atención de los fans es el nuevo traje de el Hombre Araña, quien está enfundado como una versión potenciada con poderes similares a los que desarrolló Stephen Strange cuando fue discípulo de La Ancestral.

En una de las fotografías se puede ver uno de los icónicos escudos que usan aquellos que dominan las artes místicas, aunque en este caso el núcleo es el característico logotipo del ‘Trepamuros’, el cual se ubica justo en el centro. De hecho, el propio diseño profesa: “¡Magia con un THIWIP!”, esta palabra usada como una onomatopeya para emular el sonido al lanzar las telarañas.

Spider-Man en nuevas filtraciones para No way home. Foto: Twitter/@blogsuperheroes

En otras instantáneas se expone al héroe arácnido compartiendo cuadro con Strange, lo cual sería una representación de la relación cercana entre los dos personajes. De hecho, esa es una de las teorías que los fans han deslizado para un eje de trama en la siguiente entrega de Marvel. En ese sentido, muchos apuntan a que, tras la muerte de Tony Stark, Peter será el nuevo protegido de Stephen.

Con todo ello, y a falta de un pronunciamiento oficial de algunas de las compañías involucradas en el proceso de realización, no se sabe si el Spiderverse se hará realidad en el corte final o si es que el largometraje tomará un giro diferente al esperado.